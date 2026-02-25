Ökumenikus imádság az Ukrajna elleni orosz invázió kezdetének negyedik évfordulóján Ungváron

Az Ungváron 10 órakor kezdődő imaszolgálat előtt virágokat helyeztek el a Dicsőség dombján, Ukrajna elesett védőinek emlékművénél. Ezt követően a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás átriumában ökumenikus imádságra került sor a különböző felekezetek egyházi képviselői, valamint a hatóságok és a fegyveres erők képviselői részvételével.



Az imádság során Lucsok Miklós OP püspök imát mondott a békéért és Ukrajna népéért. Az ima a védelmezőkért szólt: azokért, akiket hazavárunk az ellenség fogságából; azokért, akik mellettünk vannak, és akikért nap mint nap aggódunk; valamint azokért is, akik már nincsenek közöttünk.



A Kárpátaljai Megyei Érdemes Akadémiai Népi Kórus előadásában elhangzott a Miatyánk imádság.

Az imaszolgálat a Nagy, egyetlen Istenünk című, Ukrajnáért szóló fohásszal zárult.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Gerzanics Szerhij atya

Magyar Kurír