Ökumenikus imanapot tartottak Nagyváradon – KÉPRIPORT

Márciusban minden évben megtartják a nők ökumenikus világimanapját. Idén március 6-án, pénteken este a nagyváradi székesegyházban tartott ökumenikus imádságot idén a székesegyházi plébánia Jézus Szíve-nőszövetsége és a bihari református egyházmegye nőszövetsége szervezte.

Az eseményen jelen volt Böcskei László római katolikus és Virgil Bercea görögkatolikus püspök is.

A főpásztorok a nagyváradi keresztény felekezetek nőszövetségeivel és a nigériai egyetemistákkal együtt imádkoztak mindazokért, akik nehéz terheket hordoznak.

A zenei szolgálatot a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai végezték.

Az imanap vezérigéje: „Jöjjetek, én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) 

A nigériai asszonyok által választott bibliai részlet mellett Gift Amarachi Ottah alkotása is kifejezte az imanap üzenetét, amely a hazájában élő nők mindennapi küzdelmeire irányította a figyelmet – továbbá a Krisztusba vetett remény erejére is emlékeztet:

ha fáradtságunkat hozzá visszük, és közösségben hordozzuk egymás terheit, megnyugvást és erőt találunk.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala; Romkat.ro

