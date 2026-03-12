Ökumenikus imanapot tartottak Nagyváradon – KÉPRIPORT

Az eseményen jelen volt Böcskei László római katolikus és Virgil Bercea görögkatolikus püspök is.

A főpásztorok a nagyváradi keresztény felekezetek nőszövetségeivel és a nigériai egyetemistákkal együtt imádkoztak mindazokért, akik nehéz terheket hordoznak.

A zenei szolgálatot a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai végezték.

Az imanap vezérigéje: „Jöjjetek, én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)

A nigériai asszonyok által választott bibliai részlet mellett Gift Amarachi Ottah alkotása is kifejezte az imanap üzenetét, amely a hazájában élő nők mindennapi küzdelmeire irányította a figyelmet – továbbá a Krisztusba vetett remény erejére is emlékeztet:

ha fáradtságunkat hozzá visszük, és közösségben hordozzuk egymás terheit, megnyugvást és erőt találunk.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala; Romkat.ro

Magyar Kurír