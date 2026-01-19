Ökumenikus istentiszteleten áldották meg Szatmárcsekén a megújult református templomot

A főpásztor prédikációjában a hivatás, a remény és a krisztusi szeretet összefüggéseire irányította a figyelmet.

Palánki Ferenc megyéspüspök hangsúlyozta: a keresztény kultúra alapja a meghívottság kultúrája. Jézus mindenkit meghívott arra, hogy vele legyen, és ez a meghívás minden ember életében a szeretet hivatásában teljesedik ki. Bár életutaink különbözőek, közös küldetésünk, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről.

A remény évének gondolatához kapcsolódva a püspök kiemelte:

a remény nem azt jelenti, hogy minden probléma megoldódik, hanem azt, hogy Isten velünk marad a nehézségek közepette is.

„Isten a mi reménységünk, és Isten reménysége mi vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve: az ember feladata, hogy a remény embereként teret engedjen életében Isten kegyelmének és az állandó megújulásnak.

A püspök Jézus szeretetparancsára utalva rámutatott: a krisztusi szeretet nem kampányszerű jótékonykodás, hanem mindennapi jóság és önátadás a másik ember szolgálatában. A keresztény közösségek akkor válnak valóban vonzóvá, ha tagjaik szeretettel fordulnak egymás felé.

A prédikáció végén Szatmárcseke és Kölcsey Ferenc példáját idézve hangsúlyozta: Isten ma is csodát tesz azok életén keresztül, akik hűségesen végzik feladatukat, és nyitott szívvel vállalják a szeretet szolgálatát.

A főpásztor homíliája ITT meghallgatható.

Az eseményen Fekete Károly református püspök zenei szolgálatot látott el az új orgonán, Nagyidai Gergő színművész szavalta el a Himnuszt, továbbá közreműködött a Budapesti Rendőrfőkapitányság kórusa. Az istentiszteletet követően a jelen lévő egyházi és világi elöljárók helyezték el az emlékezés koszorúit Kölcsey Ferenc síremlékénél.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír