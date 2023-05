Olaszországi áradások – Kritikus a helyzet, nagy az összefogás

A május 16-án kezdődött áradások következtében a régió közlekedése megbénult, öt megye van teljesen víz alatt. Emilia-Romagna folyói és patakjai megduzzadtak, sarat és törmeléket sodornak magukkal. Huszonegy folyó áradt ki Bologna és Reggio Emilia térségében. Ötvenezren maradtak áram nélkül. A tartomány elnöke, Stefano Bonaccini megerősítette, hogy nyolc halottat találtak, több eltűntet keresnek. A halálos áldozatokat Forli és Cesena város térségében, valamint Cesenatico tengerpartján találták meg. A lakott területen éjszaka és napközben is csónakokkal mentették az alsóbb szinteken élőket. Búvárok is részt vesznek az eltűntek keresésében.

Az olasz püspökök közelségüket fejezték ki a tartományt sújtó időjárás miatt szenvedő lakosság felé, biztosították őket szolidaritásukról és arról, hogy együttműködnek a rászorulók megsegítésében. Az Emilia-Romagna-i egyházi régió püspökei minden közösséget a rászorulók befogadására és segítésére, a közjó iránti felelősségtudatra hívtak, valamint arra, hogy kövessék a polgármesterek és a hatóságok rendelkezéseit. Köszönetüket fejezték ki a polgári védelem és a különböző szervezetek által tett erőfeszítésekért. Felhívták a figyelmet, hogy vészhelyzetben egységesen kell fellépni.

A rossz időjárás okozta vészhelyzet kezelésére a kora reggeli órák óta tevékenyen dolgozik az egyházmegyei karitászszervezetek hálózata is – mondta el a Vatican News-nak május 17-én Mario Galasso, a rimini egyházmegyei karitász igazgatója. Hozzátette, hogy Forlìban és Ravennában a Caritas igazgatói egyeztettek a helyi hatóságokkal és a polgári védelemmel, hogy takarókkal és alapvető szükségleti cikkekkel lássák el azokat, akiknek el kellett hagynia otthonát. Más régiók karitászszervezetei is nagyfokú szolidaritást tanúsítanak, mindenki igyekszik kivenni a részét az árvíz sújtotta területeken élő családok befogadásából.

„Nagy feszültséggel teli pillanatok ezek azért is, mert vannak olyan karitászmunkatársak és -igazgatók akik maguk is nehéz helyzetbe kerültek a vészhelyzet miatt, mint például a forlìi püspök, aki a szemináriumban rekedt” – mondta el Galasso. Kiemelte, hogy minden nehézség ellenére nagyon erős a testvériség érzése. Mindent megtesznek, hogy segítsenek az embereknek, hogy érezzék, nem hagyják őket magukra. Igyekeznek enyhíteni félelmeiket, aggodalmaikat is. Forlìban és Reggio Emiliában a víz elárasztotta Caritas áruházait és raktárait is, amelyek tele voltak élelmiszerekkel és alapvető szükségleti cikkekkel.

A cesena-sarsinai egyházmegye hetilapjának online portálja részletesen dokumentálja az eseményeket. Az egyházmegyei szemináriumban 15 otthonát elhagyni kényszerülőt látnak vendégül. Az egyik vendég elmondta, hogy kedd reggel néhány perc alatt kétméteres magasságig árasztotta el a víz az otthonát, amelynek az emeletén tartózkodott. Három órával később mentették ki gumicsónakban, nagyon sokan segítettek, a polgármester is beszélgetett vele, megnyugtatta. Jelenleg húsz centiméternyi iszap borítja a házát. A legtöbben a befogadottak közül mindenüket elvesztették. Marcello Palazzi, a szeminárium rektora elmondta: a helyzet nehéz, de sokan segítenek, tele vannak energiával. A házban testvéries a légkör, a szeminárium már több mint tíz éve megnyitotta kapuit, a befogadás lelkisége uralkodik.

Cesena városában a fiatalok egy Whats’App csoporton keresztül szervezik a segítséget, a csoportnak már több mint ezer tagja van. Gumicsizmában lapátolják a sarat az utcákon, segítik az áradás sújtotta családokat. A kisebb településeken is a felnőttek mellett általános iskolás és gimnazista diákok ajánlják fel segítségüket. Vidéken különösen nehéz a helyzet, a mindentől távol eső tanyákon sokan maradtak elzárva a külvilágtól, megközelíthetetlen helyeken, víz és áram nélkül.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Vatican News; Agensir; Corrierecesenate

