Oltárszentelés Nyergesújfalun Jézus Krisztus szeretetével

Ez az utolsó állomása a többéves felújítási munkálatoknak, melyek során a szentségi oltártól kezdve az oltárkép restaurálásán át a padlóburkolatig teljesen megújult a templom szentélye, a berendezése, és végül elkészült az új miséző oltár is.

Az oltárszentelő szentmise kezdetén Vitális Gábor plébános, nemrégiben kinevezett szalézi tartományfőnök köszöntötte a megjelenteket, valamint a főcelebráns Martos Levente Balázs püspököt. Rámutatott, hogy egy közösség életében számtalan ünnep létezik, de az egyik legszebb, amikor a templom gazdagodik: „Hálát adunk azért, hogy ez a közösség meg tudta ezt valósítani – emelte ki a tartományfőnök –, hiszen minden innen, az oltártól indul és ide érkezik. A szeretetünk is innen kell, hogy induljon egymás felé és tudjuk azt fogadni Krisztustól.”

Martos Balázs Levente püspök szentbeszédének kezdetén felelevenítette az idei karácsony egyik kedves emlékét, a fiatalok által előkészített templomi betlehemes játékot, amely egy katakombában játszódott Krisztus születése után mintegy hatvan esztendővel. Az összegyűlt keresztények már alig emlékeztek arra, ami Jézussal történt, hogyan is született, milyen volt az élete. Csak egy néma tanúja van az eseményeknek, egy öreg pásztor, aki ott volt annak idején a betlehemi jászolnál. Végül megoldódik az öregnek a nyelve és elmesélte Jézus történetét. „A gyerekek szívük teljességéből mondták ki azt, amit magunk is igyekszünk megérteni: hogy Krisztus itt járt! Igyekszünk ehhez minden évben közelebb kerülni, és

amint másoknak továbbadjuk, megnyílik a szánk, megnyílik a szívünk, és magunk is mélyebben megérjük ennek a titkát.”

A püspök kifejtette, hogy amikor ma oltárról és szentélyről beszélünk, sok kortársunk számára nehezen érthető nyelvezetet használunk. „Talán nekünk is szükségünk van arra, hogy a szívünkkel is bejárjuk Jézus útját. És mivel Krisztus lett a templom és magához vonzotta, akik hittek őbenne, ezért Ő az oltár is, aki mindannyiunk életének odaadását, áldozatát, szeretetét újra meg újra felizzítja. Aki mindannyiunkat megkérdez arról, hogy

ismerjük-e a szívünket? Van-e szívünk? És van-e olyan, akiért a mi szívünk dobog, akiért az életünket oda tudjuk adni?”

Idézte Ferenc pápa levelét, amelyben Jézus Krisztus Szívének szeretetéről beszél és arról, hogy világunknak ma meg kell találnia a szívét, mert a szív több mint egy szerv – kifejezi emberi lényünk középpontját. „Amikor ezen a napon felszenteljük ennek a templomnak a gyönyörű, új oltárát és megáldjuk ezt a szentélyt, a magam részéről azért szeretnék imádkozni, hogy ti mindannyian, akik újra meg újra ide érkeztek, megtaláljátok a saját szíveteket, és közben a saját szívetekkel együtt Isten szívére is rátaláljatok,

amely nem hideg, hanem szeret, amely nem jelentéktelen és nem zárkózik el a világ bajai elől, hanem részvéttel és megértő bölcsességgel életet akar adni ma is a világnak.

Engedje az Úr, hogy ez az áldás az oltárról, Krisztus titokzatos áldozatának helyéről beköltözzön a ti szívetekbe, és átjárja a világot, amelyben élünk!” – zárta szentbeszédét Martos Levente Balázs püspök.

Az oltárszentelési szertartás a szentbeszéd után következett, amely során a 2013-ban boldoggá avatott Sándor István szalézi testvér, vértanú csontereklyéjét – akinek az arcképe a templom szentélyének oldalán levő üvegablakon van megjelenítve –, behelyezték az új oltárba. Miután a püspök a szent krizmával és az olajjal megkente, tömjént szórt az oltárra helyezett parázsra és imádkozott. Az oltárt ezek után leterítették és feldíszítették, majd a szentmise a szokásos módon folytatódott.

A szentmise végén Vitális Gábor plébános köszönetet mondott a püspöknek, és felidézte a felújítási sorozat három évvel ezelőtti kezdetét, amikor a barokk főoltárt újították fel, és restauráltatták a templomban levő Mária-kegyképet; majd az oltárkép következett, amelyet tavaly pályázat útján állami segítséggel, a plébánia tartalékából és a hívek adományaiból sikerült felújítani. A restaurálási munkára Szentirmai Boglárka festőrestaurátor művészt kérték fel. Akkor fogalmazódott meg, hogy úgy lenne teljes mindez, ha az egész szentélyt sikerülne megújítani – amit egy névtelen jótevő felajánlásából sikerült megvalósítani.

Megjegyezte, hogy talán szokatlannak tűnik az oltár színe, de a templombelső színpalettájának legérdekesebb eleme a kék különböző árnyalatainak skálája, amik a mennyezeti freskókon és az ablakokon is megjelennek. Ezzel harmonizál az új oltár kékje. A tartományfőnök rámutatott egy fontos teológiai jelentésre is, mely teljesebbé és érthetőbbé teszi az oltár színvilágát: a templomból feltörő vízforrás biblikus és teológiai motívuma különös szépséggel és mélységgel kap értelmet az új oltár színvilágában.

A nyergesújfalui Szent Mihály-templom közvetlenül a Duna partján áll, így a Duna közelsége is finoman támogatja ezt a képet, de a plébános hangsúlyozta, hogy többről van itt szó: a főoltár színének igazi jelentése abban rejlik, hogy Krisztust, az élő vizet és az isteni kegyelmet jeleníti meg. Ennek a szimbolikának köszönhetően minden hívő emlékeztetést kap: a szentmisében és az Egyház életében az éltető forrás Krisztus, aki kegyelmének folyamatos jelenlétével meghív minket, hogy általa mi is a világ életet adó fényévé és vizévé váljunk, azaz befogadjuk és közvetítsük az Ő végtelen szeretetét.

A plébános megköszönte mindazoknak, akik a felújításokban részt vettek: Jahoda Róbert építésznek, aki az egész folyamatot megtervezte; Pataki Dávid formatervezőnek, aki a szentély új bútorzatát tervezte és Magyar Ferenc asztalosnak, aki kivitelezte; a VPI Kft-nek, akik elkészítették az oltárt; Orient Enikő textilművésznek, aki az oltárterítőket; valamint Tárkányi Csaba ötvösművésznek, aki a Jézus öt szent sebét jelképező kereszt vésetű bronz lapkát tervezte; végül György Levente kőfaragónak és a György-Kő Kft-nek, akik a szentély padlózatának burkolását elvégezték eredeti kehlheimi lapokkal.

„Ezek az új lapok kissé eltérnek a templom többi burkolatától, de reméljük, hogy rengeteg szentmisét fogunk itt még bemutatni és sok szentséget kiszolgáltatni, és akkor majd ezek az új lapok is megkopnak. Ugyanis egy templom akkor szép, ha rajta van a nyomunk, ha mi is építjük és építve a szívünkbe zárjuk mindazt, amit innen haza tudunk vinni. Mert ez a legfontosabb!” – zárta beszédét Vitális Gábor.

Végül elbúcsúzott a nyergesújfalui hívektől, hiszen szűk egy hét múlva lesz tartományfőnöki beiktatása. „Itt egy olyan közösséget ismertem meg, akik össze tudnak tartani, de az összetartásnak nem csak abban kell megvalósulnia, hogy a templomunkat szépítjük, a plébániánkat rendben tartjuk, büszkén vagyunk keresztények, hanem valósuljon meg legfőképpen abban, hogy mindaz, ami erről az oltárról szétosztódik, az a szívünkben kapjon helyet, oda zárjuk és osszuk mi magunk is. Bárkivel is találkozunk, vigyük azt a szeretetet, amely a legfőbb értékünk: Jézus Krisztus maga.”

Szöveg: Lengyel Erzsébet

Fotó: Giacinto Szabina; Lengyel Erzsébet; nyergesújfalui Szent Mihály-plébánia Facebook-oldala

Forrás: Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány

Magyar Kurír