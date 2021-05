Öngondoskodó háztartások – Zöldellő kertek a Veszprémi Főegyházmegyében is

A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász munkatársai április 27-én Bakonyszentlászlón keresték fel Major Ildikót és családját, és megtekintették a szépen gondozott kertet, ahol a föld a nemrégiben elültetett vetőmagokat rejti, és a család reményei szerint hamarosan gazdag termést hoz majd.

A tavasz elején országos szinten 4122 családot ajándékoztak meg vetőmagokkal, több mint 16 millió forint értékben. A program során az országos központ támogatásával biztosított vetőmagcsomagokban összesen húszféle zöldségmag található, többek között sárgarépa, zöldborsó, bab, dughagyma, uborka, spárgatök, kukorica, karalábé, spenót, saláta, sütőtök, cékla, cukkini, karalábé és retek.

A Karitász fontosnak tartja, hogy a program során szakmai segítséget is biztosítson a családoknak, hogy kertjeikben a lehető legnagyobb termést takaríthassák majd be. Országszerte szakemberek segítik a kertek művelését, s emellett szükséges eszközök beszerzésével is támogatja a Karitász a családokat. 2021-ben a szervezet Vetési segédletet adott a magok mellé, hogy azok is vállalni tudják a saját zöldségek termesztését, akiknek alig vagy egyáltalán nincs ebben tapasztalatuk.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg, célja, hogy a családok – főként munkanélküli szülők esetében – a kapott vetőmaggal, kertjeik művelésével megtermeljék maguk számára a szükséges zöldségeket.

Május folyamán várhatóan hatezer palántát juttat el a Karitász a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem támogatásával a családok számára.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír