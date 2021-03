Online folytatódott a Családakadémia képzés a Győri Egyházmegyében

A mindannyiunk által ismert okok miatt az online térben tudtuk folytatni a Győri Egyházmegyében 2019 őszén indult Családakadémia képzésünket, mely immár a 18. évfolyam Magyarországon, így lettünk mi a „CSAK 18”. Ebben a félévben is az a célunk, hogy több témát átgondolva felkészüljünk a „szívtémánkból” egy hosszabb előadás megtartására, amivel majd konkrétan is szolgálatot tudunk vállalni egy adott plébánián, közösségben.

A mostani hétvégén szó esett arról is, hogy az egyháztörténetben sokszor látjuk, hogy az életszentséget egyedülálló személyek érték el, ugyanakkor mögöttük is ott volt például egy (szerzetes)közösség vagy egy család. Merjük kitűzni tehát mi is a nagy célt, hogy szent házaspárrá váljunk! Mindehhez nagyon fontos a megfigyelés képessége, amelynek az egyik dimenziója a hallgatás, ami egyfajta befogadást is jelent. Az is lényeges tapasztalat, hogy a szép és örömteli dolgokra figyeljünk, ezeknél időzzünk el. A mostani karantén rengeteg lehetőséget kínál minderre, így a februári hétvége központi gondolata „nekem a karanténban is te vagy a legfontosabb” lett. Ehhez a gondolathoz kapcsolódóan készültünk fel az „ötperces” kiselőadásokra, amelyek most is igen változatosak és mélyek voltak. A témákat úgy fogalmaztuk meg, hogy azok jegyeseknek, házasságra készülőknek, fiatal házasoknak, több mint tíz éve házasoknak, valamint nehézséggel küzdő házaspároknak is szóljanak.

Nagyon szemléletes volt az egyik, fiatal házasoknak szánt előadás, amely Noé bárkáját hozva példaként hangsúlyozta az „egy hajóban evezünk” bölcsességét, azaz az egymásra utaltság felelősségét és örömét. A szeretet a családban kezdődik, és nagyon szép az a hivatás, amit házaspárként megvalósíthatunk, és aminek eredményeként az otthonunkból melegség áradhat a világra. A jó házasság tudatos munka, de ha Isten akaratát elfogadjuk és szeretetben együtt működünk, akkor megélhetjük azt a folyamatot, amelyben kölcsönösen növekedünk hitben, boldogságban.

A soron következő előadás a hétvége központi üzenete – „Nekem a karanténban is te vagy a legfontosabb” – kapcsán rámutatott, hogy a tíz-húsz-harminc-negyven éve együtt élő házaspárok esetében is milyen fontos a minőségi együtt töltött idő, az egyre fejlődő, erősödő imaélet, a közös rózsafüzér és a szentségimádás. Az előadók hangsúlyozták, hogy a nehézségek idején számukra jól bevált stratégia, ha kiállnak magukért és családilag összezárnak, hiszen így tudják megóvni a közösen megteremtett lelki, kapcsolati értékeket. „Egy hálás szív, na, az a mennyország” – idézték a népszerű dalból, ami utalt arra a lelkületre, ami segít a hosszú évtizedek alatt áldásnak megélni a házasságot.

A CSAK 18 „4H” kulcsszavai is igen hasznos és tömör útmutatást jelentenek minden házaspárnak: hit – hűség – hála – humor. Böjte Csaba testvér gondolata is megszívlelendő mindazoknak, akik házasságban élnek: „elrontani egyedül is lehet, igazán jól csinálni viszont csak együtt”, hármasban, hiszen Isten is velünk van, sőt, ha hívjuk, egyre közelebb jön.

A hétvégi képzési alkalom záróelőadása azzal a kulcsmondattal kezdődött, hogy a bennünket körülvevő nehézségek ugyan kimeríthetnek bennünket, de „a karantén egy lehetőség a házasságunk megújítására is”. Ha tudatosan törekszünk rá, megtanulhatunk újra és jobban szeretni. A nagyböjti időszakban az is segíthet, ha észrevesszük, hogy a keresztre feszített Krisztus minden házasságban ott van. Alakítsunk ki új szokásokat, akár a sokak által ismert öt szeretetnyelv – az elismerő szavak, a minőségi idő, az apró ajándék, a szívesség, valamint az érintés –, akár egyéb jó gyakorlatok alapján.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Bartal Orsolya, Pongrácz Attila

Magyar Kurír