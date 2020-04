Online hittanórát tart mindennap Böjte Csaba

Csaba testvér mindennap magyar idő szerint 12 órától az interneten keresztül Keresztény Tanösvény címmel online hittanórára invitálja az érdeklődőket, hogy együtt imádkozva, erőt és hitet kérjenek Jézustól.

Böjte Csaba egy szemléletes hasonlattal él a járványt illetően: az autóban, ha a műszerfalon feltűnik a piros lámpa, akkor a bölcs sofőr nem haragszik arra a kis jelző fényre, hanem megkeresi és elhárítja a rendszerben lévő hibát.

– A jelenlegi krízis csak a jéghegy csúcsa – mondják a tudósok, és ha ez a hullám le is cseng, de mi – mintha mi sem történt volna – száguldunk tovább, akkor valószínű, hogy a mainál súlyosabb problémák fognak történni világunkkal. A betegség tüneteit eltüntethetjük, de ha a problémáink gyökereit nem oldjuk meg, akkor a gyógyulásunk nem lesz tartós – véli Csaba testvér.

A ferences szerzetes szerint igazából a teremtett világgal való viszonyunk beteg. Végtelen gőgösségünkben azt gondoljuk, hogy értünk kel fel a nap, és hogy mindannyiunknak joga van úgy élni, mint annak idején a napkirálynak, lehetőleg becsületes munka nélkül, mert nekünk minden kijár. Kizsákmányoljuk, és letapossuk a világunkat, és egymást is könyörtelenül a profit miatt. Lakásaink lassan múzeumokká válnak, annyi felesleges dolgot halmozunk fel. Ez az időszak azonban érzékelteti számunkra, hogy a tárgyak helyett az ember a lényeges. Sokunknak az eszközök – a pénz, a ház, az autó – sokkal fontosabbá váltak mint a szeretteik, a családjuk. Magyar statisztika szerint az emberek átlagosan naponta hét percet beszélnek a gyermekeikkel. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon mennyit beszélnek a Jóistennel, a feleségükkel, a férjükkel?! Észre kell vennünk, hogyha egy ajtó becsukódik, mennyi sok más ajtó kinyílik. Türelem, hűség, kitartás, remény – olyan erények, melyekre most, e bezárt világunkban nagy szükségünk van! Ezek a létfontosságú belső értékek olyan pótolhatatlan erők, amiket üzletben nem lehet megvenni, amelyeket csak Istentől és az ő szentjeitől tanulhatunk meg.

Ezért hív Csaba testvér mindenkit nagy szeretettel mindennap, magyar idő szerint 12 órától az interneten keresztül a Keresztény Tanösvény című online hittanórára, „hogy együtt imádkozva bátorságot, hitet kérjünk Mesterünktől, Jézustól”!

Az erdélyi szerzetes látja azt is, hogy sokszor nem is olyan könnyű egy légtérbe összezárva lenni szeretteinkkel.

„Vannak, akik az elfuserált mézesheteket pótolják be, de sajnos arra is van példa, hogy a családtagok sportot űznek abból, hogy egymást kikészítsék idegileg. A karantén – tetszik, nem tetszik – megmutatja azt, hogy kik is vagyunk valójában. De ez ne okozzon bennünk szomorúságot, hiszen ez olyan, mint egy orvosi átvilágítás, ha tudjuk, hogy mivel van a baj, akkor azon tudunk is változtatni! A megtisztulás időszakát éljük! Ez a jelenlegi helyzet az épülés, szépülés időszaka. Ebben az elszegényedett világunkban az értékek sokkal jobban felcsillannak.”

Forrás: Magnificat.ro

Fotó: Török Brigi

Magyar Kurír