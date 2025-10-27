Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta XIV. Leó pápa

A magyar nyelvű közlemény szerint ma Őszentsége, XIV. Leó pápa kihallgatáson fogadta Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával.

„Az Államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélés során hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint elismerésüket fejezték ki a Katolikus Egyház iránt, amely elkötelezetten segíti a magyar közösség társadalmi fejlődését és jólétét, különös tekintettel a család szerepére, a nevelésre és a fiatalok jövőjére. Továbbá kiemelték a leginkább kiszolgáltatott keresztény közösségek védelmének fontosságát.

Továbbá széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a Közel-Kelet helyzetére” – olvasható a közleményben, amelyet Vatikánvárosban adtak ki, 2025. október 27-én.

*

A miniszterelnök Facebook-oldalára az alábbi mondattal tette ki a Leó pápával közös képet: „Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.”

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: AFP

Magyar Kurír