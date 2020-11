Óriási összefogással készült Nyírlugos gigantikus adventi koszorúja

Az egyházközség parókusa, Ignácz András november 15-e előtt egy héttel azzal a gondolattal hirdette meg a készületet: „Amilyen sokan jönnek, olyan nagy adventi koszorút készítünk majd el!” Senki nem gondolta, hogy a szeretet és az összefogás által ilyen méretűre „növi ki” magát a fenyőgallyakból készített örökzöld koszorú. Az anyaegyházközséghez tartozó szabadságtelepi közösség is lelkesen csatlakozott a kezdeményezéshez.

Advent első vasárnapján (a görögkatolikusoknál hat héttel karácsony előtt kezdődik az advent, így hat gyertyát gyújtanak – a szerk.) a templomi szertartás után a település polgármesterét, Hovánszki Györgyöt kérte meg Ignácz András, hogy gyújtsa meg az első lángot, melyet a szeretet lángjának nevezett el.

Kell, hogy hat héten keresztül ez a szeretet világítsa be a legtávolabbi utcákat és tereket Szabadságtelepen és Nyírlugoson, ahol életünk is találkozik, és most a lelkünk is.”