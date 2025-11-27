Örök igazságok a változó világban – Együttműködési megállapodást kötött az Axióma Központ és a PPKE

A rendezvény célja az volt, hogy hiteles keresztény válaszokat adjon korunk egyéni és közösségi kihívásaira, és szilárd alapot nyújtson a keresztény küldetés megéléséhez a mai világban.

Az Axióma Központ alapító elnöke, Giró-Szász Áron megnyitóbeszédében rámutatott: bár a hétköznapok felszínén a nyugati társadalmak működőnek tűnnek, valójában alapvető világnézeti ellentétek feszítik őket. Míg a korábbi generációk között ugyan voltak különbségek, de közös erkölcsi és kulturális alapokon álltak, mára egyre kevésbé beszélhetünk „közös nevezőről”.

Kiemelte: a konferencia célja, hogy megértsük, milyen konkurens világképek alakítják ma a nyugati gondolkodást, hogy a keresztény közösségek bátran és hitelesen képviseljék értékeiket a közéleti diskurzusban. Mint fogalmazott, a keresztény világképet három alapvetés határozza meg: a teremtés valósága, az ember istenképisége és a bűn létezése – ezekkel szemben áll a szekuláris felfogás, amely az embert csupán ösztönlényként, fejlett állatként látja. Ez a gyökeres különbség nyugaton ma súlyos társadalmi feszültségekhez, reménytelenséghez és fájdalomhoz vezet.

Giró-Szász szerint

a megoldást nem új gondolatok, hanem az örök igazság felismerése és képviselete jelenti: „Az igazság örök – vagyok, aki vagyok.”

Kiemelte, hogy az Axióma Központ egész tevékenysége arra irányul, hogy a zsidó-keresztény civilizáció talaján állva kutatással, oktatással, kiadói munkával és eseményekkel formálja a társadalmi gondolkodást.

Üdvözölte az Axióma Központ és a PPKE létrejövő együttműködését, amely hatékony keretet teremt a keresztény társadalmi tanítás jelenlétének erősítésére. Zárásként hangsúlyozta: szükség van az összefogásra és a bátorságra, mert „Jézus maga a reménységünk”, és a konferencián is az Ő válaszait keresik világunk kérdéseire.

A rendezvényen hazai és nemzetközi előadók közreműködésével négy panelbeszélgetés keretében vizsgálták meg a keresztény emberkép különböző dimenzióit, a teológiai és filozófiai alapoktól kezdve a gyakorlati etikai kérdésekig.

Az első panel keretében a keresztény emberkép teológiai és filozófiai dimenzióit vizsgálták. A második szekció az élet szentségével foglalkozott, különös tekintettel a bioetikai, illetve a szexualitással, a pornográfiával és a demográfiával kapcsolatos kihívásokra, valamint arra, hogy a keresztény emberkép milyen iránymutatást ad ezek kezeléséhez. A harmadik panel a társadalmi felelősségvállalás, a liberalizmus és a posztliberalizmus összefüggésein keresztül elemezte az emberi méltóság és a keresztény etika kérdéseit, és azt, hogyan adhatnak a keresztények hiteles válaszokat a közjó szolgálatában. A negyedik szekció a keresztény közösségek jövőjét és misszióját tárta fel, kitérve arra, miként lehetnek a hívek „só és fény” a modern társadalomban, és hogyan élhetik meg elhívásukat a mai világban.

A konferencia záróbeszédét Birher Nándor, a Pázmány Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja tartotta. Beszédében rámutatott, az Axioma Központ küldetése, hogy bátran kimondja az alapvető igazságokat, mint például: az ember Isten képmása, felelősségéből fakadó tekintéllyel rendelkezik, üdvösségének útja közösségi, valamint hogy a keresztény jövő reménnyel teli.

Hangsúlyozta, hogy a kereszténység ma nem pusztán vallási kérdés, hanem kultúránkat és mindennapi életünket meghatározó egzisztenciális valóság. Rámutatott:

a nyugati világban egyre több fiatal fordul el az erkölcsi relativizmustól, és olyan közösséget keres, ahol világos beszédet, szellemi gyökereket, a liturgia szépségét és az egyház egyetemes küldetését találja.

Birher Nándor zárásként hangsúlyozta: a konferencia fontos lépés volt afelé, hogy ezek az értékek újra erővel és bátorsággal jelen legyenek közéletünkben és kultúránkban, és köszönetet mondott a szervezőknek, előadóknak és résztvevőknek a közös gondolkodásért.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír