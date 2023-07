„Isten örömet szerzett nekem” – Örökfogadalom a Boldogasszony Iskolanővéreknél

A nővérekkel együtt ünnepeltek a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának társult tagjai, M. Sára nővér családtagjai, barátai, munkatársai és ismerősei. Az ünnepi szentmisében a tartomány nővérei hálát adtak a hatvan, ötven, negyvenöt, negyven, harmincöt, harminc és húsz évvel ezelőtt fogadalmat tett rendtársaikért is.

A szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke volt. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Zsódi Viktor SchP tartományfőnök, Ruppert József SchP és Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára.

Martos Levente Balázs püspök homíliájában többek között arról beszélt: „Az Egyház számára és az Egyházban vigasztaló a nővérek jelenléte. Vigasztaló, hogy vannak, akik egymás terhét is hordozva mások számára is jelen vannak, és akik már a lényükkel kifejezik, hogy Isten országa él, és van egy másik ország is, ahová meghívottak vagyunk.”

M. Sára nővér örökfogadalmi jelmondatát a Teremtés könyvéből választotta: „Isten örömet szerzett nekem, s aki hallja, velem együtt örül.” (Ter 21,6) Az ószövetségi Sára mondja ezt a mondatot, miután megtapasztalta saját életében, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen.

