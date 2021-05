Örömolimpia a budapesti Szent Imre-plébánián – Adjuk tovább a lángot!

A szervezők fontosnak tartják, hogy saját magunkban is tudatosítsuk: minden nehézség ellenére van minek örülnünk. A játék célja: megerősíteni egymást abban, hogy a mindennapi örömök itt vannak körülöttünk. Ezért mindenkit arra buzdítanak, hogy a nehézségek közepette is keressék ezeket.

Ez egy olyan olimpia, amelyen valóban a részvétel számít”

– írják a felhívásban, és valóban, nagy szükség van mindenki örömére.

A játék keretében a templom előterében egy állványt helyeztek el, rajta lapot, tollakat. Arra kérnek és bátorítanak mindenkit, hogy röviden írja fel, milyen kisebb vagy nagyobb öröm érte az utóbbi napokban, hetekben, hónapokban, hogy egymás örömeiből is erőt meríthessünk. Az állvány mellett egy gyűjtődobozt is elhelyeztek, hogy akinek az esik jobban, be is dobhassa a papírját.

A felhívás szerint:

„Ne hidd, hogy a te örömöd említésre sem érdemes. Minden apró öröm számít. Képzeld csak el: ahogy haladunk pünkösd felé, egyre több és több öröm-mozzanat adódik majd össze igazi, közösségi Örömolimpiává!

Placid atya útmutatását követve erősítsük meg saját magunkat, erősítsük egymást, és mutassuk meg a világnak, hogy Krisztussal járva az utunkat ott is találhatunk örömöket, ahol sokkal könnyebb lenne csak a fájdalmakat és a bizonytalanságot észrevenni.”

Az örömolimpia nevezői között bárkit szívesen lát a plébánia közössége.

Adjuk tovább a lángot!

„Kedvcsináló örömök” az április 4–25. közötti időszakból: Nagypénteken keresztutat jártunk az Oszoly sziklánál

Egy szívemnek kedves csoporttal végigjártuk-imádkoztuk a Tamariska hegyen a kálváriát.

Nagypénteken végigjártuk a Gellérthegyi Kálváriát!

Köszönöm a Vigília prédikációját. Kis dolgokban (vizeskorsó vitele is) az üdvösséget, a megváltást szolgálhatjuk.

Több szép új imát tanultam.

A húsvéti Vigília után a nekem legkedvesebbekkel társasjátékoztunk. Önfeledten kacagtunk, kifejeztük egymás és Isten iránti szeretetünket.

A pandémia alatt már két gyermekünk is megházasodott! Megszületett első kis unokánk és nemsokára jön a második kis unokánk is.

Nagy öröm, hogy nagy családunkban még senki nem betegedett meg a vírus által!

A pandémia alatt elvégeztem a Laudato Si online tanfolyamot és animátor lettem

Túlsúlyos, magas vérnyomásos barátunk meggyógyult a Covid-ból!

Nagyböjt során végig elfogadtam a nehézségeket.

Nagyon sok segítséget kapok folyamatosan. Köszönöm Istenem Neked

Home office alatt figyelemmel kísértem újszülött kislányom fejlődését. Hálát adok az Úrnak, hogy egészségben megtartott mindannyiunkat a járvány alatt. Egy új édesapa

Megszületett első dédunokám. Istennek hála! Öregszik a lányom, nagymama lett!

Unokám felállt és nagyon élvezem!

Nagy változások mennek végbe az életemben, talán az eddigi legnagyobbak. Te folyamatosan velem vagy, és mutatod, alakítod az utam. Köszönöm, köszönöm, köszönöm.

Volt lehetőségem felismerni azokat a belső, káros mechanizmusokat, amik az életemet eddig irányították és most elég erőt tudok összeszedni, hogy legyőzzem őket és jobb irányba tereljem az életemet. + Hónapok után végre újra találkozhattam személyesen édesanyámmal.

55 évi házasság után most is úgy szeretjük egymást, mint az esküvőnk napján.

Napsütést és a szép időt köszönöm.

Az utóbbi idők nehézségei rádöbbentettek arra, hogy mi az igazán fontos.

A tavasz percenkénti megélése a gyerekekkel együtt a kertben.

Láttunk gombát! (gomba rajza)

Forrás: Budapest-Szentimrevárosi Szent Imre-plébánia

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír