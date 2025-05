Orosz Atanáz XIV. Leó pápáról: A keleti egyházak tisztelete szerepet játszik majd a pontifikátusában

A feltámadás volt a hangsúlyos gondolata – mondta el Orosz Atanáz a XIV. Leó pápával való találkozással kapcsolatban. – Ahogy megszólított bennünket – „Krisztus föltámadt!” –mindnyájunk számára telitalálat volt (…) „Krisztus föltámadt! – Valóban föltámadt!” – éreztük, hogy mögöttünk és mellettünk áll a Szentatya húsvéti örömünkben. Amit elmondott, az mind a feltámadt Krisztus békéjét sugározta: beszélt háborúról és békéről, beszélt a keleti egyházak fontosságáról, feladatairól és a fegyelmi szabályokról is, de a feltámadás nagy öröme és reménye nagyon meghatározta ezt a beszédet.

A Szentatya idézte XIII. Leó pápa 130 évvel ezelőtti korszakalkotó apostoli levelét, ezzel kiegészítette az elmúlt napok interjúit, ahol általában XIII. Leóhoz kötötte névválasztását.

Sejtettem első pillanattól fogva, hogy ha Leó, akkor Nagy Szent Leó és a XIII. Leónak a keletiek iránti nagy tisztelete is szerepet játszik majd az ő pontifikátusában. Ezt most nagyon határozottan ki is fejtette.

Ahogyan annak idején egy nagyon erősen szétszórt keleti világot próbált összefogni XIII. Leó pápa a nagy jeruzsálemi eucharisztikus kongresszussal és utána pedig az idézett Orientalium dignitas apostoli levéllel, úgy igyekszik most ő is átfogni ez a nagyon szétvert és szétbombázott keleti világot.

Nyilván minden egyházat képviseltek olyan jelenlévők, akik még az Egyház őshazájából érkeztek, de rengetegen jöttek Amerikából, Nyugat-Európából, a diaszpórából, az ő helyzetükre is igyekezett rávilágítani Leó pápa ezekkel a szavaival.

A zarándokokkal a város bazilikáit végigjárva éppen a Santa Maria Maggiore-bazilikában kötöttünk ki, ahol estefelé áthaladtunk a szent kapun. Az esti szentmise után részt vehettem, sőt az elsők között ülhettem le a maronita és a nyugati szír egyházak vecsernyéjén, amelyet nagyon nagy lelkesedéssel végeztek: csodaszép, valóban művészi élmény volt, ahogy a 60-70 fő énekes és pap énekelte a zsoltárverseket és a nagyon ősi himnuszokat. Az Akathisztosz himnuszt a Santa Maria Maggiore-bazilika bejáratánál végeztük rendkívül sokszínű bizánci jelenléttel. Tizenhárom püspök képviselt tizenhárom egyházközösséget; a sui iuris egyházi közösségek vezetői ugyanabból indultak ki, hogy az Istenszülő Szűzanya valóban megmentő, ahogyan a legelső Akathisztosz himnusz egy szorongatott város éjszakai virrasztásából született, és mindmáig ezt a helyzetet eleveníti fel. Gyakorlatilag az elénk kihelyezett Salus Populi Romani ikon – az az Istenszülő Szűzanya ábrázolása, amely Ferenc pápa számára is mindvégig a szíve közepében volt – volt az, aki mindnyájunkat összehozott. Itt rátaláltunk arra, amit otthon ki-ki a maga áhítatával, minden nagyböjt idején, minden Akathisztosz himnusz éneklésekor megtalál.

Az Akathisztosz himnusz 13 ódáját, ikoszát a 13 püspök a maga helyi egyházának a nyelvén énekelte. Én egy hiányzó püspök helyett ugrottam be, úgyhogy két ikosz is magyarul szólt. A jelenlévők egy jelentős része magyar zarándok volt, úgyhogy örültünk, hogy ők is értik.

Sako pátriárkával (Louis Raphaël Sako bíboros, az iraki káld egyház vezetője – a szerk.) a Via della Conciliazione sugárúton találkoztunk, ő mondta el, hogyan is fognak liturgiát végezni más szíriai hagyományokból gyökerező egyházi vezetőkkel együtt. Este pedig, a nyugati szír rítusok közös vecsernyéjén, szintén olyan helyi egyházaknak a hangja is fölcsendült, amelyek még az arámi nyelvet őrizték meg, Krisztus Urunk és az apostolok anyanyelvének ezt a sajátos ízét.

A Ferenc pápa temetése óta lezajlott események az Egyház megújulásáról is szólnak, és a kulcsszó, melyet még maga a megboldogult Ferenc pápa jelölt ki erre a jubileumi esztendőre, a „remény”, megvalósulófélben van. Ebben az évezredben most először hetven év alatti, tehát relatívan fiatal pápánk van. Az ő biztatását hallgathatjuk, és az a hangvétel, előadásmód, amivel találkoztunk, valóban jó reményt táplál bennünk.

