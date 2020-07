Oroszországban jelentős társadalmi visszhangot váltott ki a Hagia Sophia sorsa

Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta török hivatali partnere, Recep Tayyip Erdoğan figyelmét arra, hogy Oroszországban jelentős társadalmi visszhangot keltett a Hagia Sophia mecsetté nyilvánítása. A török kezdeményezésre létrejött telefonbeszélgetéséről – mely során szó esett más témákról, többek között a szíriai és líbiai helyzetről is – kiadott tájékoztatás szerint a török államfő elmagyarázta, hogy továbbra is biztosítják az emberiség ezen egyedülálló emlékművének látogathatóságát a külföldiek számára is, és meg fogják óvni a keresztény szentelményeket.

Mehmet Samsar moszkvai török nagykövet a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva július 15-én, szerdán kijelentette: Az isztambuli Hagia Sophia keresztény ikonjai és freskói a mecsetté nyilvánítás után is megmaradnak jelenlegi formájukban.

A nagykövet szerint az épületre vonatkozó döntések teljes egészében Törökország belügyét jelentik. Ugyanakkor hangsúlyozta: az a tény, hogy a Hagia Sophia ilyen jó állapotban fennmaradt, jelzi, milyen jelentőséget tulajdonít Ankara a történelmi és kulturális emlékműveknek. Ez szerinte a jövőben is így marad, és a múzeumi státusú épület mecsetté minősítése nem jelenti a kulturális örökségvédelemre vonatkozó, 1972-es UNESCO-konvenció megsértését. Megismételte a török vezetés ígéretét, miszerint a Hagia Sophia mecsetként szabadon látogatható lesz a külföldiek számára is. „Az ott található ikonokat és a freskókat a jelenlegi állapotukban meg fogják őrizni, ezt minden látogató meglátja majd” – mondta Samsar.

Forrás: MTI

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír