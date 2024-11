Országos kispapi focibajnokságot rendeztek Egerben

Esztergomból, Budapestről, Nyíregyházáról, Miskolcról és Gyulafehérvárról érkeztek római katolikus és görögkatolikus papnövendékek Egerbe.

A sport mellett lelki programokra is fordítottak időt, és a város megismerésére is volt lehetőség. A résztvevők megkóstolhatták a kiváló egri borokat is.

A november 15. és 17. között az egri sportcsarnokban megrendezett futballkupa idei győztese a nyíregyházi csapat lett.

A házigazda egriek a második helyen zártak.

A kispapok november 17-én, vasárnap együtt vettek részt az egri bazilikában bemutatott káptalani szentmisén.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Magyar Kurír