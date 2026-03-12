Országos történelemversenyt tartottak a budapesti Szent Anna Görögkatolikus Gimnáziumban

A Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum a főváros egyetlen görögkatolikus gimnáziuma, mely az érettségi és felvételi eredmények alapján évről évre egyre jobb eredményekkel büszkélkedhet.

2025 márciusában a budapesti egyházi intézmények számára hirdettek történelemversenyt 7–8. osztályosok számára, melynek témája a reformkori Magyarország volt. Akkor ötvenhárom diák vett részt a versenyen, idén huszonöt csapat hetvenöt versenyzője mérte össze tudását – ezúttal az első világháború témájában.

Idén görög- és római katolikus, evangélikus, református és baptista iskolák képviselték magukat a versenyen, melyre Budapesten kívül Debrecenből, Edelényből, Nagykállóból és Nyíradonyból is érkeztek diákok.

A verseny első felében írásos feladatlapot töltöttek ki a csapatok – melyek leginkább a háborúval kapcsolatos fantázianeveket viseltek –, miközben a pedagógusok számára Csépányi Gábor pestszentlőrinci plébános tartott nagyböjti lelkigyakorlatot a monarchia hangulatát idézve berendezett kávéházban.

A folytatásban kreatív feladatot kaptak a versenyzők: egy tablót kellett készíteniük, mely a nagy háború előtti és utáni állapotot ábrázolja.

A két feladat és az otthon elkészített diorámák, modellek együttes értékelése adta meg a végeredményt:

1. helyezett: „Nyugaton a helyzet változatlan” (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, Budapest)

2. helyezett: „Józsefesek” (József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, Budapest)

3. helyezett: „Boldog békeidők” (Szeghalmy Bálint Református Oktatási Központ, Budapest)

Különdíjban részesült a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola, valamint a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola csapata.

Jövőre a szervezők új témával várják a történelem iránt érdeklődő 7–8. osztályosokat.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír