Örüljetek az Úrban mindenkor! – A Székesfehérvári Egyházmegye családtábora Balatongyörökön

A Székesfehérvári Egyházmegye Családpasztorációs Irodájának munkatársai szervezték az idei tábort is, amelynek mottójául Szent Pál gondolata szolgált: „Örüljetek az Úrban mindenkor!”

A tizenharmadik alkalommal megszervezett családtáborba a házaspárokat idén is előadásokkal, a fiatalokat és gyermekeket fakultatív programokkal várták a szervezők. A családokat a közös imádság, a napi szentmise és a lelki beszélgetések is megerősítették a kereszténység megélésében.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök minden évben ellátogat a táborba, hogy az előadásokon, a szentmisében, valamint az együtt töltött közös programokon és beszélgetéseken találkozzon az egyházmegye minden területéről érkező családokkal.

„Nemcsak az a célunk, hogy a családoknak legyen lehetőségük nyaralni, kikapcsolódni, szórakozni, egymással találkozni, hanem az is, hogy lelkiekben is tudjanak elmélyedni, tudjanak a Jóistennel is találkozni. Úgy töltekezzenek, hogy aztán hazatérve a hétköznapokban, a mindennapok küzdelmeiben tudjanak lelkileg rátalálni arra az útra, amely őket a Jóisten felé vezeti, és ezen az úton tudják nevelni a gyermekeiket” – hangsúlyozta a főpásztor.

A szentmisében az evangélium üzenetének fényében osztotta meg gondolatait a házasságról, a családos létről, amely a hit által Isten szeretetét tükrözi vissza és osztja szét a világban.

„Segítsen az Úr bennünket, hogy mindig rátekintve tudjuk egymást szeretni. Jézust figyelve legyünk képesek azt tenni, aminek örülnénk, ha nekünk is tenné valaki hasonló helyzetben. Ő adjon erőt, hogy ne azt keresem, ami nekem jó, hanem azt, ami a másiknak jó. És találjuk meg mindig Jézust abban az emberben, aki egy pohár vizet kér, aki egy jó szót, egy mosolyt kér, aki egy kis türelmet, megbocsátást, vagy elnézést kér. S akkor Jézus a miénk lesz. Úgy veszi, amit teszünk – türelmünket, kedvességünket, megbocsátásunkat, jóságunkat adva –, mintha neki magának tennénk ezt. Adja az Úr, hogy így szülessen bennünk és szülessék körülöttünk új világ, amelyben Isten törvényei lesznek elevenek és amelyben Isten országát, a szeretet és a béke országát építjük” – hangzott el a főásztor beszédében.

A balatongyöröki táborba mindig vannak visszatérők, akik már megtapasztalták a közös családos táborozás értékét és felejthetetlen élményeit. A tábor minden évben befogad új családokat is, hogy vigyék a családtábor jó hírét, amely nemcsak pihentető, játékos vagy éppen csendes kikapcsolódást nyújt, hanem a hit elmélyülését és kapcsolatok megerősítését is szolgálja.

Szöveg: Berta Kata

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

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