Orvosok szolgáltatták ki az Eucharisztiát húsvétkor a koronavírusos betegeknek

„Spontán módon jött az ötlet, amit Carlo atya, a kórházlelkész azonnal támogatott, és felkészített minket arra, hogyan éljük meg a helyzetet” – mondta el Lorenzo Guarducci doktor, aki öt kollégájával együtt szolgáltatta ki a koronavírus-fertőzötteknek az Eucharisztia szentségét.

Nerbini püspök is pozitívan fogadta a kezdeményezést, és húsvét vasárnapján a kórházkápolnában megbízta őket, hogy legyenek a szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatói. Az onkológiai, a sürgősségi, a koronavírusos betegeket ellátó és az intenzív osztályon szolgáltatták ki a szentséget, több mint száz beteg áldozott így húsvétkor a kórházban. Bergamaschi atya, a kórházlelkész is védőfelszerelést öltött, és az orvosokkal tartott. A szentségtartóban az ostyákat úgy helyezték el, hogy ne érjenek közvetlenül egymáshoz. A lélegeztetőgépre kapcsolt betegek esetében, akik nem tudták magukhoz venni a szentséget, egy imádságot mondtak el.

„Együtt sírtam a betegekkel. A kórházak a gyógyítás helyei, de nem választhatjuk el a testet a lélektől: azt látom, hogy a koronavírus elleni harcban az erőinket túlságosan csak a páciensek testi bajaira fordítjuk – jegyezte meg az egyik orvos, Filippo Risaliti. – Ferenc pápa szavai ösztönöztek minket. Amikor azt mondta, hogy az egészségügyi dolgozóknak az Egyház közelségét is érzékeltetniük kell a szenvedő emberekkel, eldöntöttük, hogy húsvétkor jelentkezünk az Eucharisztia kiszolgáltatására. Csak mi tehettük ezt meg, mivel csak mi mehetünk be a kórtermeikbe.”

Guarducci elmagyarázta, hogy ezzel a különleges szertartással szerették volna gyógyítani a sebet, amit az elszigeteltség okoz: „A járvány egyik drámai következménye éppen az elszigetelődés, a betegek és az egészségügyi dolgozók mindentől és mindenkitől el vannak szigetelve.” Ahogyan a kórházi dolgozók nagy része, ő maga is több mint egy hónapja nem ment már haza a feleségéhez és a gyermekeihez. „Áldoztatni a betegeket ennek az űrnek a betöltését is jelentette számomra, ezzel a gesztussal az Úron keresztül kapcsolódtam a szeretteimhez. Emberként, keresztényként, orvosként életem egyik legszebb élménye volt.” A leginkább akkor hatódott meg, amikor egy koronavírussal fertőzött anya és fia vették magukhoz az Eucharisztiát.

Risaliti elmondta, hogy az orvosok tisztában vannak vele, mennyire el vannak szigetelve a betegek a szeretteiktől. „Egyedül vannak, szenvednek, nemcsak testükben, de lelkükben is. Távol vannak az emberektől.” A püspök, aki megbízta őket az áldoztatással, elmondta, hogy ebben a nehéz időben nekik, orvosoknak ez is a hivatásuk. „És én egyetértek ezzel: jelenleg túlságosan is a testi bajokra kell koncentrálnunk, de tudom, hogy az ember lelke és teste nem választható el egymástól. A léleknek is szüksége van a gyógyulásra.”

