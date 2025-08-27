Összeköttetésben Jézussal – Megnyílt Tóth Csaba Miatyánk című tárlata Szombathelyen

A martinus.hu szombathelyi egyházmegyei hírportálnak adott interjúban az alkotó elmondta: a tárlat számára azért is fontos, mert a Miatyánk soraira festett képeket egyben – különböző okok miatt – még nem tudta kiállítani. Több mint harminc év alatt készültek az alkotások. A monokróm színvilágú képek egy-egy ismert festőművész alkotásának újragondolásai.

Tóth Csaba hozzátette: a Miatyánk imádság mindig fontos volt a különböző népek számára. Fontos volt a múltban és fontos most is: azért, hogy ne szakadjon szét Európa, ne legyenek háborúk, ahhoz fontos, hogy imádkozzanak az emberek. Tóth Csaba kiemelte: egy festőművész ma is felvállalhatja az evangéliumot mint ars poeticát. Igaz, számolnia kell azzal, hogy amint a jézusi tanítás a maga idejében sokakat megbotránkoztatott, ugyanúgy ma is, aki felvállalja hitét, bemutatja művészetében, az sokak számára ma is botrány.

Székely János megyéspüspök nyitotta meg a tárlatot. Kiemelte: Tóth Csaba szakrális képeket alkot. Tudja azt, amit az ókori, középkori emberek evidens módon tudtak: az igaz, a jó, a szép, a szent elválaszthatatlanok. Emellett figurális alkotásokat láthat tőle a közönség, miközben a mai modern művészek elsősorban nonfiguratív alkotásokat készítenek. Pedig a figurális ábrázolásban benne van az érték, hogy az ember óriási kincs. Az univerzum legfontosabb teremtménye az ember.

A képek harmadik értékének azt nevezte Székely János, hogy a hagyományt jelentő régi alkotásokat mai üzenettel tölti meg. Nem elvágni akarja a szálakat a régi alkotásoktól, hagyományoktól, hanem ezekre akar építeni, azokat frissíti fel, köti velünk össze – mondta a megyéspüspök, idézve XVI. Benedek pápa gondolatát, aki szerint bár sokan a hagyományt konzervatív, halott dolognak tartják és a modernség nevében el akarnak szakadni tőle, mégis ez emberségünk alapvető tulajdonsága. A hagyomány azt jelenti, hogy el tudjuk mondani az utódainknak, hogy mi mire jöttünk rá az életben.

Az egyetlen tiszta hagyomány Jézus. Vele kell kapcsolatban lenni és az ő szempontjából kell a hagyományokat megtisztítani. A Miatyánk-sorozat is egy ilyen kísérlet: Jézussal köt össze bennünket, az elmúlt évszázadokban született művészeti alkotásokon keresztül.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír