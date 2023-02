Öt állandódiakónus-jelölt készül a májusi szentelésre a Váci Egyházmegyében

A Váci Egyházmegyéből öten – Danics Mihály hittanár Vácdukáról, Halász Tibor hittanár Tápiószecsőről, Hujbert Márton irodalomtanár Vácrátótról, Németh Gábor iskolaigazgató Vácról és Tóth Péter hitoktató Egyházasgergéről – kérelmezték állandó diakónussá való szentelésüket. A szentelést az admisszió (vagy más néven jelölés) előzi meg, egy liturgikus szertartás, melynek révén az Egyház az állandó diakonátusra vagy az áldozópapságra készülőket a jelöltek közé felveszi.

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés…” – ez az evangéliumi szakasz hangzott el a szertartáshoz kapcsolódva. Marton Zsolt püspök prédikációját azzal a gondolattal indította, hogy az aratnivaló valóban sok, hiszen az emberek ma is vágyják megtapasztalni a krisztusi igazságot, jóságot és szépséget. Azonban látnunk kell, hogy „átalakuló világunkban nem elég a püspök és a papok prédikációja, tanúságtétele ahhoz, hogy mindenkihez eljusson Jézus üzenete: szükség van a diakónusokra, sőt a világi szolgálattevőkre is”.

A főpásztor kiemelte, hogy a jelöltek, bár saját elhatározásukból kérelmezték diakónusszentelésüket, Isten már előbb meghívta őket. „Keszthelyi Ferenc püspök atya egyszer azt mondta a hitoktatóknak; ne gondolják, hogy maguk választották ezt a hivatást. Valaki már előbb kiválasztotta magukat, mielőtt erre gondoltak volna. Ez a megállapítás a ti szolgálatotokra is igaz.” Végül röviden megfogalmazta a diakónusok hivatásának lényegét: „Nektek, leendő diakónusoknak is majd hirdetnetek kell Krisztust – nem csupán prédikációval, hanem szeretetszolgálattal és életetek példájával!”

A szentelésre május 29-én, pünkösdhétfőn kerül sor a váci Barátok Templomában.

Az admisszió szertartása előtt a már felszentelt diakónusok többnapos képzésen vettek részt, melybe később a szentelésre váró jelöltek is bekapcsolódtak. A képzésen más szakpasztorációk képviselői is közreműködtek, hogy kapcsolódási pontokat keressenek a diakónusszolgálattal. A résztvevők fontos témákban hallhattak előadásokat, Pál Feri atya például a lelkivezetés, mentálhigiénés kísérés fontosságát, mibenlétét fejtette ki, de a jelenlévő diakónusok 2023-as pasztorális tervükről is beszélgettek. Laczkó Mihály, a diakónusok papi felelőse elmondta, hogy idén nagyobb hangsúlyt fognak kapni a diakónusfeleségek, így például „lelki wellness” programot szerveznek számukra.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

