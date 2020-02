Öt felekezet lelkészei állták a sarat az első szekszárdi „Szólj be a papnak!” esten

A rendezvény szervezői különböző formákban hirdették a vitaestet , de a leghatásosabb figyelemfelhívásnak a személyes találkozás, a szájhagyomány bizonyult – ami végül olyan jól sikerült, hogy a helyszínen több mint százan gyűltek össze, sokaknak már ülőhely sem jutott.

Az első vitaesten a szenvedés témájáról lehetett kérdezni a szekszárdi lelkészeket: Miért engedi meg Isten a szenvedést?

Az öt szekszárdi történelmi keresztény felekezetet Fodor Péter baptista lelkipásztor, Gyurkó Donát Sámuel metodista lelkész, Kaszó Gyula református lelkész, Petkó Tamás római katolikus plébános és Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész képviselte.

Nem kímélték a lelkészeket a résztvevők, rögtön egy mellbevágó kérdéssel kezdtek: Ha van Isten, akkor hogyan történhettek meg a holokauszt, illetve a Gulág szörnyűségei? Ezt követően felvetődtek olyan kérdések is: miért születnek betegen gyermekek, miért halnak meg fiatalon senkinek sem ártó emberek? A lelkészek a súlyos kérdésekre komoly, de reménységgel teli válaszokat adtak.

Azt azonban már a legelején leszögezték, hogy

Istennek nincs szüksége védőügyvédekre, meg tudja védeni a mi Urunk saját magát.

Gyakran világítottak rá a Biblia üzenetére saját, átélt példákon keresztül, de előkerült Jób könyve vagy akár a szabad akarat kérdése is.

A szenvedés témájától egy kicsit elkanyarodva a közönség érintette a válás, illetve a más vallások megítélésének (például buddhizmus) témáját is.

A kétórás vitaestet követően a résztvevők a szervezőt, a moderátorokat, illetve a lelkészeket vastapssal jutalmazták, majd elkezdődtek a sörözgetés közbeni még oldottabb, akár négyszemközti beszélgetések is, amelyek még órákon át tartottak.

A rendezvény zárásaként kihirdették a második szekszárdi est időpontját is, mely május 28-án lesz, témáját később teszik közzé.

Az már az első est után is megállapítható volt, hogy Szekszárdon is van létjogosultsága a „Szólj be a papnak!” típusú esteknek – ezt bizonyította a nagyszámú résztvevő, a kérdések sokasága, illetve a rendezvényt követő sok pozitív visszajelzés.

Szöveg és fotó: Tóth Róbert/„Szólj be a papnak!”



