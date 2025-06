Öt jó tanács fiataloknak a szünetre, hogy ne csak remekül, de tartalmasan is teljen ez a pár hét

1. Kapcsolat Istennel

Az egész tanév rohanása felemésztő lehetett a számodra, különösen az év vége. A záródolgozatok, dolgozatok, vizsgák, ballagás, bulik sok figyelmet és energiát igényelhettek a részedről. Mindezek során könnyen eltávolodhattál Istentől nemcsak az elmédben, de akár a szívedben is. A rohanás közepette talán eszedbe sem jutott, hogy „felfelé, befelé” is nézz.

A nyári szünet lehet(ne) az az időszak, amikor tudatosan megpróbálsz Istenhez kapcsolódni és keresni a lelki felfrissülést. Lehet, hogy reggelente több időd lesz imádkozni vagy Bibliát olvasni, mert nem kell rohannod az iskolába. Talán az estéket is jobban fel tudod használni, mivel nincs tanulnivaló.

A telefonod most is nagy segítség lehet számodra. Nézd meg, mely napszak lenne az, amikor tudnál időt szakítani az imádságra és szentírásolvasásra – írd be a telefonod naptárába, hogy emlékeztessen rá. Jó szívvel ajánljuk a különféle applikációkat, amelyekben számos imádságot megtalálsz. Keress olyan oldalakat, amik elgondolkodtatnak, mélyítik a hitedet.

Ahhoz, hogy tényleg energikus maradjon a nyarad, ne felejtsd el az istentiszteletek fontosságát sem a hited táplálásában és a keresett pihenés biztosításában. Járj templomba akkor is, ha nyaralsz. Tölts minél több időt hívő barátaiddal. Ez a fajta közösség segít kapcsolatban maradni/lépni Istennel és megtapasztalni a lelki megújulást. Szívesen ajánlom a nyári görögkatolikus programokat: 22+ gyalogos zarándoklat, Görögtűz, Damján-tábor, ifjúsági gyalogos zarándoklat és természetesen még sok más helyi szervezésre találhatsz.

2. Élvezd az Isten által teremtett világ szépségét

Minél több időt tölts a szabadban, és élvezd Isten teremtését. Akár egy sétáról van szó a környéken, akár egy hegyi túráról, figyelj a körülötted lévő világ szépségére, jóságára és rendjére. Könnyebb lenne elfolyni a kanapén telózás közben, de tényleg le szeretnéd cserélni a teremtett világot egy kijelzőre?

Élvezzük a teremtést, és irányítsuk tekintetünket felfelé, arra az Istenre, aki mindent elképzelt, majd teremtő erejével létrehozta! Dávid király egyik versében ezt írja: „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét” (Zsolt 19,1). Sokan panaszkodnak arra, hogy lehangoltak, kiégéstől, depresszióközeli állapottól szenvednek. Isten teremtett világának rendje ingyen terápiát biztosít. Nem hagynám ki a helyedben. Amikor a természettel való kapcsolatunk imádathoz vezet, lelki egészségünk is javulni fog. Az Isten által teremtett világ elmondja nekünk, hogy ki ő, és lehetővé teszi, hogy jobban megismerjük Teremtőnket.

Készíts egy listát, hogy hová szeretnél elmenni a nyáron. A telefonodba írj be emlékeztetőt, hogy melyik héten, hová szeretnél menni.

A teremtett világnak része a tested is. „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok?” (1Kor 6,19.) Fontos, hogy azt is karbantartsd. Nemcsak a „bícsbadi” (beach body) miatt, hanem azért is, mert a mozgás a mentális egészségedre is jó hatással van. Egy amerikai pap barátom hobbija a testépítés. Amikor például plankel, akkor ő nem számol, hanem elmond egy „Üdvözlégy Máriát…” A sport is lehet eszköze annak, hogy közelebb kerüljünk magunkhoz és Istenhez is.

3. Szolgálj másokat

Miközben igyekszel a legtöbbet kihozni a nyári szünetedből, gondold át, hogyan akarja Isten, hogy másokat szolgálj. Ha csak arra koncentrálsz, hogy kapcsolatba lépj Istennel, a hited tehetetlenné, kicsit sutává válik. Az imádság fontos, de az is nagyon fontos, hogy hagyjuk, hogy a Lélek bekapcsoljon minket Isten üdvözítő tervébe. Ebben neked is fontos szereped van. Isten a szeretet, és a szeretet természete, hogy túlcsordul és kiterjed másokra. Egyszer valaki arról panaszkodott, hogy nem érzi Isten szeretetét; egy bölcs lelkiatya azt mondta, hogy kezdjen el másokat szeretni, szolgálni, evangelizálni, és higgye el, hogy nagyon hamar meg fogja érezni Isten szeretetét.

Kérdezd meg magadtól, ki az a személy vagy azok az emberek, akiknek segíthetnél. A szüleid? Rendrakás? Azt az arcot soha nem fogod elfelejteni, amikor fölfedezik, hogy minden noszogatás nélkül elvégezted a házimunkát. Talán az idős, beteg nagymama meglátogatása lenne az, amivel jót tehetsz? Meglátogatni egy régi barátot? Nyitott szemmel járni, és rámosolyogni egy hajléktalanra, venni neki egy szendvicset?

Keresd fel a helyi karitászcsoportot, és kérdezd meg, hogy tudsz-e valamit segíteni!

Jézus azt mondta: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5). Ha Krisztusban maradsz, a természetes hajtás a mások szolgálata lesz. Ez minden hívőre igaz: „Mert az ő alkotása vagyunk, teremtve a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk” (Ef 2,10). Isten elkészítette neked a jó cselekedeteket, hogy azokat tedd. Jársz-e azon az úton, amelyet eléd helyezett?

4. Olvass!

„Neee már! Eleget olvastam egész évben.” Nem is tankönyvre gondoltam, hanem regényekre, számodra érdekes írásokra. Miért fontos ez? Az életben nincs olyan probléma, amivel valaki ne találkozott volna már a történelem folyamán, és ne írt volna róla. „Az okos más kárán tanul” – tartja a mondás. Minden egyes helyzet, amit egy könyvben olvasol, és tanulsággal szolgál, még felkészültebbé tehet az élet különböző kihívásaival szemben.

Tudom, filmet is nézhetnél, de a fejedben a világ legjobb videókártyáján – a képzelőerődön – keresztül beléphetsz abba a világba, amelyet éppen olvasol. A Szentírásban számtalan érdekes élethelyzettel találkozhatsz.

Ha mégis sorozatot néznél, nagyon jó szívvel tudom ajánlani a Chosen (Kiválasztottak) című sorozatot, amely ingyenesen online elérhető szinkronnal és felirattal egyaránt. Ez a sorozat Jézus földi működését mutatja be. Számomra az egyik legjobb Krisztus-képet formázza meg. Képzeld, Jézusnak van humora! A humor mellett viszont egy pillanatra sem feledteti velünk a sorozat, hogy valaki többel állunk szemben.

5. Keress társakat!

Minden könnyebb, ha nem egyedül csinálod. Tervezd meg a nyarad, és beszéld át a társaddal. Készítsen ő is egyet. Időről időre kérdezzétek meg egymástól, hogy haladtok, mi az, amit már sikerült megvalósítani, és mi az, amit még nem.

*

Végezetül néhány igevers biztatásként

– az Efezusiaknak írt levélből (Ef 5,15–16): „Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt...”

– a Példabeszédek könyvéből (Péld 21,5): „A szorgalmas tervei biztos nyereséget szereznek, de a mohónak minden vágya csődbe vezet.”

– a Filippieknek írt levélből (Fil 3,7): „Ám amit akkor előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam.”

– a Zsoltárok könyváből (Zsolt 16,11): „Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.”

– Máté evangéliumából (Mt 6,33): „Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.”

Bízunk benne, hogy mindenki talált magának tetsző ötletet. Kívánjuk az ifjú Olvasóknak, hogy teljen jól, tartalmasan az idei nyaruk.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Fotó: freepik.com



Magyar Kurír