Öt ország egyházzenei képviselői tartottak szakmai konferenciát Kassán

A rangos eseményről Varga Levente összefoglalóját szerkesztve közöljük.

A háromnapos együttlét során bemutatták a kántorok, kórusok és orgonák helyzetét az egyes országokban, a zenei szolgálattal összefüggő liturgikus kiadványokat, folyóiratokat, honlapokat, énekeskönyveket és a kántorképzést. A programok angol nyelven folytak, a tolmácsolást a magyar résztvevők számára Takács Dénes felvidéki lelkipásztor és Lédeczi Dénes szolnoki plébános végezte.

Ausztriát Sankt Pölten segédpüspöke, Anton Leichtfried, valamint az egyházmegye zeneigazgatója, Johann Simon Kreuzpointner képviselte, aki egyúttal az Osztrák Egyházzenei Bizottság elnöke is. Beszámoltak róla, hogy Ausztriában szinte minden egyházközségnek van kisebb-nagyobb kórusa, a kántorok többsége pedig önkéntes szolgálatban végzi tevékenységét. Graz és Bécs a két legfőbb képzési központ egyházzenészek számára, illetve Sankt Pöltenben, Grazban és Linzben is elérhetőek a helyi közösségekben szolgáló kántorok, orgonisták és kórusvezetők számára gyakorlati képzések.

Sankt Pöltenben működik Ausztria egyik legrégibb egyházzenei konzervatóriuma (Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese St. Pölten), amely mintegy huszonöt oktató közreműködésével képez kántorokat és egyházzenei szolgálattevőket.

Ausztriában máig élő hagyomány, hogy a szentmise állandó részeinél (különösen a Kyrie és a Gloria esetében) is népéneket énekelnek a Gotteslobból.

Pavel Kopeček, a brnói egyházmegye papja és az olmützi Szent Cirill és Metód Teológiai Kar liturgiával foglalkozó docense elmondta, hogy a Cseh Köztársaságban minden egyházmegyének van egyházzenei központja, kétéves képzéseket Prágában és Olmützban szerveznek, Prágában működik a Szent Zene Társasága (a szervezet célja a liturgikus és koncertszerű egyházzene népszerűsítése Csehországban koncertek, fesztiválok, szakmai előadások és képzések szervezése révén – a szerk.).

A Cseh Püspöki Konferenciának van külön liturgikus bizottsága, az egyházzene püspökségenként szervezett. A rendszer egymásra épülő szintekből áll, amely összefogja a vezető karnagyokat, orgonistákat, a helyi kántorokat és a kórusénekeseket is. A munkát kiadványok, weboldal, mobilapplikáció segíti.

Ez egyházzene helyzetéről Lengyelországban a katowicei egyetem nyugalmazott habilitált professzora, Antoni Reginek atya beszélt. Előadásában kiemelkedő programként említette többek között a zenészek zarándoklatát, amit évente megszerveznek Częstochowába, ahol minden esetben püspök a szentmise főcelebránsa, és amely egyben képzési és lelkinap is a zenei résztvevőknek. Két országos egyházzenei kiadvány van: egy nagyobb terjedelmű a kántorok használatára és egy egyszerűbb az általában érdeklődők számára.

Szlovákiát Marek Forgáč kassai és Ján Kuboš szepesi segédpüspök, valamint Jozef Vaško, a Szlovák Püspöki Konferencia Liturgikus Bizottsága Zenei Albizottságának titkára képviselte, aki elmondta, hogy a Kassai Főegyházmegyének külön is van saját egyházi zenei bizottsága. A Szepesi Egyházmegye rendszeresen végzi kántorok továbbképzését, illetve negyedéves zenei magazint, valamint liturgikus és kézikönyveket ad ki. Egyházi zenét néhány alapfokú művészeti iskolában és konzervatóriumban lehet tanulni, illetve a Spišské Podhradie-i Katolikus Egyetemen. Az önkéntes kántorok közül sokan hajlandóak bővíteni tudásukat. Kevés a főállású templomi zenész, az állammal való finanszírozási együttműködésről jelenleg nem folynak tárgyalások. Az előadó elmondta, hogy az elmúlt években számos új kompozíció jelent meg és új énekeskönyv elkészítése van folyamatban. Szó volt továbbá a gyermek- és ifjúsági szentmisék zenei repertoárjáról. Az egyházi zenét a szlovákiai püspökök erőteljesen támogatják. Évente vannak kántorok és énekesek számára találkozók, a szentévben pedig zarándoklatot szerveztek az egyházzenészeknek Rómába, közel 250 résztvevővel.

Magyar részről a rangos nemzetközi szakmai találkozóra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az Országos Magyar Cecília Egyesület (OMCE) vezetőségét delegálta.

Szili Zoltán társelnök átadta a szervezet elnöke, Fekete Szabolcs Benedek püspök, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üdvözletét, majd vetített képes prezentációban ismertette az OMCE egyházzene-történeti múltját, az egyesület felépítését, tevékenységét. Beszámolt a közelmúlt szervezési és művészeti eredményeiről, valamint tájékoztatást adott a jelenlegi munkáról és tervekről, az egyházmegyei és országos rendezvények zenei szolgálatáról.

Varga László, az OMCE központi igazgatója felhívta a figyelmet XIV. Leó pápa gyakori hangverseny-látogatásaira, az ezeken mondott számos megnyilatkozására és beszédére, melyekben a Szentatya az egyházi zene kiemelt fontosságát hangsúlyozza, ami révén Isten és ember kapcsolata valósul meg. Beszámolt a magyarországi kántorképzésről, kiemelten a Budapesti Harmat Artúr Központi Kántorképző jelentőségéről, az egyházi kórusok létszámáról és helyzetéről, a Váci Székesegyházi Kórusiskoláról, az OMCE és a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet (MALEZI) szoros együttműködéséről, valamint a Magyar Katolikus Rádió OMCE-műsorairól.

Kómár István, az OMCE titkára hangsúlyozta az egyházi zene, ezen belül a liturgikus zene evangelizációs erejét, lélektani és spirituális hatását. Beszélt a katolikus iskolák zenei lehetőségeiről, az iskolai kórusok és a templomi szolgálat összekapcsolásáról, az egyházzenei oktatás és az érzelmi nevelésben lévő valláspedagógiai lehetőségekről.

A bemutatkozó előadásokat baráti légkörben zajló spontán szakmai megbeszélések követték. A résztvevők elhatározták, hogy az országok közötti együttműködésekre a továbbiakban is törekednek.

A szakmai konferencia a székesegyházban zárult, ahol Marek Forgáč püspök mutatott be koncelebrált szentmisét a katedrális énekkarának közreműködésével. Szentbeszédében az öt résztvevő ország egyházzenei vezetőit további lelkes munkára biztatta.

Búcsúzáskor a magyar küldöttség köszönetét fejezte ki a találkozó szervezőinek, a Szlovák Püspöki Konferencia Liturgikus Bizottsága Zenei Albizottságának, Bernard Bober kassai érseknek, valamint Jozef Vaško titkárnak a magas színvonalú előkészítésért és a szívélyes vendéglátásért, mely a közép-európai egyházzenei együttműködést erősítette.

Forrás: OMCE

Fotó: Kómár István

Magyar Kurír