Ötezernél is több gyermeket gondoz nyártól a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató már nyolc megyében – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád, Komárom-Esztergom és Pest megyében – és a fővárosban látja el a gyermekvédelmi szakellátás feladatait. Így már 5204 férőhelyen gondozhatnak családból kiemelt gyerekeket – hangzott el a Dóm Látogatóközpontban tartott sajtótájékoztatón.

Magyarországon jelenleg 23 ezer gyermek nem a vér szerinti családjában, hanem nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban nevelkedik. A kormány elkötelezett abban, hogy minél többen nevelőszülőkhöz kerüljenek – mondta a sajtótájékoztatón Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. – Számítanak az egyházi szerepvállalásra a szociális ellátásban: a szakellátásban, az idős- és fogyatékosotthonok fenntartásában 25, az alapellátásban 44-45 százalékos az Egyház részesedése, a gyermekvédelem területén pedig az év végére meghaladja 60 százalékot.

Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója hangsúlyozta: hatalmas kegyelem és lehetőség a bővülés ahhoz, hogy a gyerekek kiszolgáltatottságát kezelni tudják, sebeiket begyógyítsák és hazatalálásra ösztönözzék a családjukat vesztett fiatalokat. Beszélt arról is, hogy Magyarország legnagyobb nem állami fenntartású gyermekvédelmi intézménye az Ágotáé, amely Szegeden a második legnagyobb foglalkoztató lett az egyetem után. Csaknem 2140 fő dolgozik náluk.

Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke kiemelte, hogy a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató átlagon felül teljesít közszolgálatot a köznevelés, a felsőoktatás, a gyermek- és ifjúságvédelem területén. Most az utóbbi feladatkörük bővült, aminek örömmel tesznek eleget.

Ágoston Alex két évig nevelőszülőknél élt. Júliustól a Foltán József Módszertani Gyermekotthon lakója. A Délmagyar.hu-nak elmondta: továbbra is tartja a kapcsolatot a családdal, de Szegeden még több lehetőség várja, szeptembertől a Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója lesz. Ugyanebben az otthonban él Maróthi Barbara is, aki 9 évig élt nevelőszülőknél, 5 hónapja váltott. Ősztől fotós- és tánciskolában is tanul majd az általános iskola mellett.

Forrás: Délmagyar.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye



Fotó: Karnok Csaba



Magyar Kurír