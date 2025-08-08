Ötrégiós játékok Révfülöpön

A Felzárkózó településeken (Fete) kiemelkedő esélyteremtő kezdeményezésként kap teret a sport, amely több helyszínen is beépült már a leszakadó közösségekért végzett szociális munkába.

A rendszeres edzések és mérkőzésekre utazások mellett a sporttáborozások is csapatot építenek, az együtt átélt élmények során pedig olyan pozitív értékek épülnek be a gyerekek mindennapjaiba, melyeket később, életük minden szakaszában tudnak kamatoztatni. A leszakadó településeken ezért a sportesemények nem csupán hobbinak tekintendők, hanem esélyt adnak egy teljesebb élethez.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében, a Jelenlét a felzárkózó településeken (ESZA+) program keretében negyedik alkalommal rendezték meg az Ötrégiós játékok 2025 sporttábort, ahova 33 hátrányos helyzetű településen élő 145 fiatal kapott meghívást.

A gyerekek az ügyességi, a gyorsasági és a sportvetélkedők, közösségépítő, interaktív játékok, meglepetés produkciók – például tűzzsonglőr-előadás, a Freestyle FC látványos bemutatója, valamint egy tinibuli és az elmaradhatatlan balatoni csobbanások – révén megtapasztalhatták, milyen is egy igazi, felhőtlen vakáció.

A rendezvényt a Jelenlét a felzárkózó településeken projekt keretében rendezték meg, amely az Európai Unió támogatásával és Magyarország társfinanszírozásával valósult meg.

A 2021–2027-es uniós fejlesztési időszakban minden tagállam kijelöli azokat a stratégiai fontosságú műveleteket, amelyek jelentősen hozzájárulnak az adott program céljainak teljesítéséhez. Magyarország ezeket a kiválasztott műveleteket közös néven pillérekként jelöli, utalva fontosságukra, a fejlesztéspolitikai célkitűzések elérésében betöltött szerepükre. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) egyik kijelölt pillére a Jelenlét a felzárkózó településeken (ESZA+) című projekt.

Az EFOP_PLUSZ-7.1.1-24-2024-00002 kódjelű, Jelenlét a felzárkózó településeken (ESZA+) című projekt az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztési program, amely átfogóan segíti Magyarország hátrányos helyzettérségeinek és településeinek felzárkóztatását, a szociális és gazdasági kapcsolatok erősítését, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



