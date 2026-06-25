Ötszáz zarándok érkezett Budapestről a częstochowai kegyhelyre a Fekete Madonna-zarándokvonattal

Budai László, a zarándokvonat szervezője, a Misszió Tours Utazási Iroda vezetője elmondta, a résztvevők közül 150-en Erdélyből érkeztek az útra, közel ötvenen pedig Kárpátaljáról. A programban gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok is részt vesznek.

Budapesten, a Keleti pályaudvaron a szerelvényt és a zarándokokat Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a zarándokvonat lelkivezetője áldotta meg.

A vonat Felvidéken, Csehországon keresztül ment Lengyelországba, hétfőn délután érkezett meg Częstochowába, ahol a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett csoportok bemutatkozásán, lelki programokon, közös imákon, előadásokon és közös énekléseken vettek részt a zarándokok.

Kedd reggel a zarándokok ott voltak az ünnepélyes képfelnyitáson a kegykápolnában, aztán szentségimádáson vettek részt a Szent II. János Pál-kápolnában, valamint gyónási lehetőség is volt a Wieczernik-udvarban. Majd további lelki programon vettek részt a kegyhelyen, melyet szentmise követett a bazilikában.

A Fekete Madonna-zarándokvonat a híres Mária-kegyhely után Krakkóba vitte utasait. A zarándokok június 25-én, csütörtökön délelőtt a krakkói II. Szent János Pál-bazilikában vettek részt szentmisén. A zarándoklat június 26-án ér véget.

Forrás és fotó: palosrend.hu

Magyar Kurír