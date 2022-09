Pakisztáni püspökök: Az áradások elsodorták a házakat, de a hitet nem

Benny Travas, Karacsi érseke; Samson Shukardin haidarábádi püspök és Khalid Rehmat OFMCap, Quetta püspöke, apostoli helynök hangsúlyozták: a lakosság élete továbbra is a nemzetközi segélyektől függ, de nagylelkűségükről és szolidaritásukról tesznek tanúságot, ami reményt kelt.

A püspökök továbbra is a segítségnyújtás fokozását kérik a helyi és nemzetközi közösségtől az árvíz sújtotta lakosság számára; elsősorban élelmiszert, gyógyszert, higiéniai termékeket, szúnyoghálót, takarókat, ruhákat, sátrakat, ivóvizet és más elengedhetetlen dolgokat kérnek. Amikor az áradás visszahúzódik, akkor a segítségnyújtás második hullámának jön el az ideje: olyan intézkedésekre lesz szükség, amelyek újra megélhetést biztosítanak az embereknek, különösen a mezőgazdaság területén, amellett a lakóházak, iskolák és az infrastruktúra újjáépítését.

„A mostani állapot aggodalomra ad okot, és fájdalmat kelt. Ugyanakkor az érintettekben működik a túlélési ösztön, és olyan lelkierő van bennük, amely mindig is életre vezette az embert, ez táplálja bennük a reményt a jövőben” – mondta Benny Travas érsek, méltatva a hétköznapi embereket, akik együttérzéssel és nagylelkűen fordultak a szenvedő ismeretlenek felé.

A szolidaritásról szólnak kisebb gesztusok is: a karacsi érsekség katolikus iskoláinak tanárai és teljes személyzete egynapi fizetését adományozta az egyházi gyűjtés idején. Ezenkívül a legkülönfélébb emberek jelentkeznek, hogy idejükből és energiájukból áldozzanak önkéntesként segítséget nyújtva – számolt be Karacsi érseke. „Ha csak azt látjuk, milyen nehézségeket kell átélniük az embereknek, milyen küzdelmet kell végbevinniük a túlélésért, akkor azt feltételezhetjük, hogy minden reménytelen, és az emberek lelki szárazságot élnek át. De éppenhogy azt látjuk, hogy ebben a krízisben megmutatkozik az emberek Istenbe és a gondviselésbe vetett mély hite, és Istenben rátalálnak a kősziklára, melyre támaszkodva továbbléphetnek és a jövőbe tekinthetnek” – fogalmazott Benny Travas.

Samson Shukardin haidarábádi püspök egyetértett: „a nehézségek ellenére, amelyekkel most szembesülniük kell az embereknek, a lelkiéletük és a hitük élő. A katolikusok mindenkinek segítenek, keresztényeknek és muszlimoknak is, bárkinek, aki segítségre szorul a jelenlegi nehéz időkben”. Említést tett arról is, hogy a társadalomban hála ébredt a katolikus Egyház iránt a segítségnyújtás miatt, amely a következő fázisban is jelentős lesz. A mezőgazdaságban dolgozók mintegy 95 százaléka él át súlyos válságot, így a gazdálkodóknak vetőmagokra, palántákra is szükségük lesz, miután visszahúzódik a víz, és a Caritas készül különböző kezdeményezésekkel ennek megoldására.

A haidarábádi egyházmegyében a leginkább rászorulók, köztük sok nő és gyerek, a Szent Erzsébetről elnevezett katolikus kórházban kapnak egészségügyi ellátást, illetve a környék más egyházmegyei egészségügyi központjaiban. Baluchistant eddig is számos probléma sújtotta: szegénység, terrorizmus, politikai instabilitás, munkanélküliség – ezt súlyosbította most a természeti katasztrófa, azonban „az embereknek, még ha anyagiakban szegények is, a hitük erős, ez pedig bátorságot és reményt ad, még a nehéz időkben is – mondta Khalid Rehmat OFMCap. A főpásztor leszögezte, a tél közeledtével a lakóhelyüket elvesztő embereknek szükségük lesz meleg ruhákra, takarókra és sátrakra, hiszen „közülük sokan a szabad ég alatt alszanak vagy az utcákon, mióta elvitte a víz az otthonaikat”.

A pakisztáni Caritas támogatásával és szervezésében mentőakciók indultak több egyházmegyében; az önkéntesek, papok, szerzetesnővérek, a helyi közösségek és egyházi társulások egyaránt megtesznek minden tőlük telhetőt.

Az ENSZ szeptember 20-i adatai szerint több mint 30 millióan vesztették el otthonukat, 1500 halálos áldozatot követelt a természeti katasztrófa, ebből 552 áldozat gyermek. Több mint 600 ezer ember talált menedéket táborokban, melyeket különböző segélyszervezetek tartanak fenn.

A délen fekvő Sindh tartomány továbbra is víz alatt áll – a szakértők szerint akár hat hónapba is beletelik, amíg visszahúzódik a víz, és félő, hogy járvány tör ki, akár egészségügyi veszélyhelyzetet is okozva.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: fides.org



Fotó: catholicnews.com



Magyar Kurír