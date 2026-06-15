Pál József Csaba püspök a 240 éves Daruvár jubileumán: Adjuk tovább hitünket utódainknak

„Emlékezetes időszak volt, amikor a 18. század végén (1786-ban – a szerk.) II. József császár új telepítési rendeletet adott ki a Habsburg Birodalom határvidékeire. Több tízezer ember készült akkor arra, hogy szerencsét próbáljon a »svábok harmadik betelepülési hullámával« – az ún. jozefinista kolonizációval – a Pannon-síkságon és a környező területeken. Jobb életkörülményekben reménykedtek maguk és családjuk számára. Így jutottak el közülük néhányan Daruvárra is…” – szerepel a HOG Darowa, a Németországba kivándorolt daruvári svábok egyesülete meghívójában szülőfalujuk 240 éves jubileumára, melyet június 5-én, pénteken és 6-án, szombaton ünnepeltek. Az események az egész településen, a temetőben és a helyi művelődési házban, különösen pedig az 1870–1871 között épült Szent Kereszt-templomban zajlottak.

Daruvár egykori lakói és vendégeik már csütörtökön megérkeztek Spaichingenből – abból a városból, ahol ma a volt daruváriak mintegy 60 százaléka él. A vendégek ellátogattak Temesvárra, ahol Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros kíséretében megtekintették a Szent György-székesegyházat.

Június 5-én a daruvári polgármesteri hivatalban aláírták Spaichingen és Daruvár 2023-ban kezdeményezett testvértelepülési szerződését. A hivatalos ünnepségen Viorel Cherciu polgármester bemutatta a jelenlegi fejlesztési projekteket.

A polgármester ezt követően körbevezette a vendégeket a községben; felkeresték a történelmi Daruvár település magjának számító „Tschenke” nevű részt is, amely a helység körüli síkságon helyezkedik el.

A délután a helyi kultúrotthonban tartott programok után a nap az épület előtti téren felállított ünnepi Kirchweih-fa állításával zárult.

Június 6-án Pál József Csaba temesvári megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a daruvári Szent Kereszt-templomban. Koncelebrált Ioan Grad tiszteletbeli esperes, daruvári görögkatolikus plébános, valamint Ovidiu Virag lugosi káplán, aki a szentmise elején köszöntötte a főpásztort, a vendégeket és a híveket.

„Meghitt, ünnepélyes eseményen gyűltünk össze templomunkban, hogy megemlékezzünk e közösség alapításának 240. évfordulójáról” – fogalmazott német és román nyelvű szentbeszédének elején Pál József Csaba püspök. Elmondta: „A templom titulusa a Szent Kereszt felmagasztalása, és bizonyára mindezekben az években sokak hite erősödött meg Krisztus győzedelmes keresztjében. Őseitek ebből a hitből merítettek erőt, amikor 240 évvel ezelőtt a semmiből felépítették ezt a plébániát; és ezt a hitet, Isten szeretetébe vetett bizalmukat továbbadták gyermekeiknek, utódaiknak – mondta a jelenlévőknek a főpásztor. – Ezért vagyunk ma itt, hálával a szívünkben, és reméljük, hogy mi is továbbadhatjuk hitünket és bizalmunkat a jó Istenben utódainknak.”

A felolvasott evangéliumi szakasz, a szegény özvegy példázata kapcsán a megyéspüspök kiemelte: „Az özvegynek szinte semmije sincs, mégsem kapaszkodik kétségbeesetten abba a kevésbe, ami megmaradt. Bízik abban, hogy Isten gondoskodik róla. A két fillér nem csupán adomány, hanem hitének kifejezése. Talán néha mi is így érezzük magunkat. Másokhoz mérjük magunkat, és azt gondoljuk: Mit tudok én adni? Lehetőségeim korlátozottak. Erőm kevés. Tehetségem jelentéktelennek tűnik. De az evangélium bátorít. Istennek nem az számít, mennyink van, hanem az, mit teszünk azzal, amit ránk bízott. Lehet, hogy nem tudunk sok pénzt adni, de adhatunk időt, figyelmet, barátságos szót, imát, látogatást egy magányos embernél, szolgálatot a plébánián. Ezek építik a közösséget” – hangsúlyozta a főpásztor.

A zenei szolgálatot bánsági egyházi énekekkel a kivándorolt hívek látták el, orgonán kísért Monica Bati, a lugosi plébánia kántora.

A szentmise után a templom előtt álló kereszteknél közös imádságot tartottak; majd megáldották a Spaichingenből érkezett, Daruvárnak adományozott tűzoltóautót.

Ezt követően körmenet indult a helyi római katolikus temetőbe, ahol imádságok és énekek hangzottak el az elhunytak lelki üdvéért, és megáldották a felújított kápolnát. A kápolnánál tartott koszorúzást követően a jelenlévők felkeresték őseik sírjait.

A művelődési házban felszolgált ebéden, melyről Daruvár Község Önkormányzata gondoskodott, háromszázötvenen vettek részt. A hivatalos beszédeket követően zenés programmal folytatódott az ünneplés.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír