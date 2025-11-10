Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta az épülő dombrádi plébánia és közösségi ház alapkövét

7

Ünnepi esemény helyszíne volt november 7-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta az épülő plébánia és közösségi ház alapkövét.

Az eseményen részt vett Németh István püspöki titkár, Mészáros Zsolt plébános, Linzenbold József esperes, valamint a kerület több papja is. A templom melletti építési területen szép számmal gyűltek össze a hívek, hogy együtt imádkozzanak az új plébánia felépüléséért.

Az eseményt Mészáros Zsolt plébános köszöntője nyitotta meg, aki hálát adott a megvalósuló beruházásért.

Ezt követően került sor az alapkő megáldásának és elhelyezésének szertartására, amelyet Palánki Ferenc megyéspüspök vezetett.

Tanításában hangsúlyozta: „A plébánia a nép háza – nemcsak a pap otthona, hanem az a hely, ahol a hívek szeretetben találkoznak egymással és Istennel.”

A főpásztor arra buzdította a jelenlévőket, hogy életüket Krisztusra mint sziklára építsék, és erősítsék egymást a jóban.

„Amikor egy közösségi házat építünk, a jövőre gondolunk. A remény szent évében tesszük le az alapkövet, és arra kaptunk meghívást, hogy együtt járjuk a reménység zarándokútját” – fogalmazott a püspök.

A köszöntő teljes egészében meghallgatható ITT.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

