Palánki Ferenc püspök 11 ezer fiatal jelenlétében köszönti Ferenc pápát az Ifjúsági találkozón

– Püspök atya többször találkozott már Ferenc pápával: ad limina látogatás során, a 2018-as fiatalokról szóló püspöki szinóduson, a NEK budapesti rendezvényén, a debreceni püspökök római látogatása során. Most is különleges alkalom előtt áll, hiszen hazánkban a magyar fiatalokat képviselve köszöntheti a Szentatyát. Milyen érzésekkel készül?

– A 2018-as ifjúsági szinóduson egy hónapon keresztül nap mint nap találkozhattam Ferenc pápával, együtt munkálkodtunk, gondolkodtunk és apróbb dolgokra is lehetőség nyílt: dedikáltathattam vele az egyik enciklikáját, odaajándékozhattam a debreceni Dalárda CD felvételét – amiről közös fotó is készült –, tehát közvetlen találkozásban is volt részem, amelyek mind-mind felejthetetlen élményt jelentenek. Az előttünk álló találkozás viszont nagyon különleges alkalom lesz. A nagy nyilvánosság előtt, képviselve egyházunkat, hazánkat, 11 ezer fiatal jelenlétében az egész Kárpát-medencei magyar ifjúság nevében köszönthetem a Szentatyát. Magyar nyelven fogom köszönteni Ferenc pápát és ehhez mindössze két perc áll a rendelkezésemre. Sokat készültem, hogy ez alatt a rövid idő alatt el tudjam mondani mindazt, amit szeretnék. Többek között arról szeretnék beszélni a Szentatyának, hogy az ezeréves keresztény kultúránk, államunk, hagyományaink továbbadása a fiatalokon múlik. Ez nagyon fontos és nagy felelőssége az ifjúságnak.

2018 – A fiatalokról szóló püspöki szinóduson Rómában

Azt szoktuk mondani, hogy a fiatalkor a gondtalanság ideje. Fontos viszont megjegyezni és Ferenc pápa is említi a Christus vivit (Krisztus él) kezdetű, fiataloknak szóló apostoli buzdításában, hogy a fiatalkor nagy ajándék, de felelősséggel is jár. A fiatalok ekkor hozzák meg életük nagy döntéseit, keresik a választ nagy kérdéseikre, nekünk pedig az a felelősségünk, hogy segítsünk nekik rátalálni a válaszokra, hogy felismerjék azt, hogy az élet végtelen értékű, és Isten erre a végtelen értékű szeretetre hív meg bennünket. Segítsük a fiatalokat, hogy válaszoljanak erre a meghívásra. Fontos, hogy az életkoruknak megfelelően feltegyék a kérdéseket és megtalálják rá a válaszokat. Ehhez viszont az szükséges, hogy a felnőttek olyan szeretetközösségeket alakítsanak ki, ahol a fiatalok egészségesen tudnak felnőni. A szülőknek nem az a feladatuk, hogy külön-külön nagyon szeressék a gyermeküket, hanem a legtöbb, amit adhatnak nekik, az az egymás iránti szeretetük. Ebben a szeretetközegben tud egészségesen fejlődni a gyermek lelke, embersége, az önzetlen szeretetre való képessége.

– A szülők felelősségén, szeretetén túl a nagy Egyház közössége is megszólítja a fiatalokat. Miért fontos ez?

– A fiataloké a jövő, de ők a jelen kincsei. Szeretnénk őket megszólítani, elmondani nekik az örömhírt, húsvét üzenetét, hogy Jézus Krisztus, a világ Megváltója, legyőzte a halált, és minden ember életében ott van annak a lehetősége, hogy erre a hitigazságra, valóságra igent mondjon, és mindezt befogadja. Különböző módszerek vannak erre. Ferenc pápa azt mondja, hogy a legjobb ifjúság-pasztorációs eszköz egy másik fiatal, aki hitelesen éli az életét.

– Hogyan alakul a program a szombati eseményen?

– Lélekemelő lesz, amikor a fiatalokkal együtt vidáman köszöntjük a Szentatyát, imádkozunk, Istent dicsőítjük. A ráhangolódás már délután 14.00 órától elkezdődik, különböző filmrészleteket láthatunk Ferenc pápa életéből, valamint elmélkedéseket, imádságokat, énekeket hallhatunk, elhangzik többek között a pápalátogatás hivatalos dala: a Camino, Krisztus a jövőnk című dal is.

Ezt követően érkezik meg a Szentatya. A köszöntés elhangzása után négy fiatal tesz tanúságot saját életéről, hitéről. A találkozó következő mozzanatában Ferenc pápa szól a fiatalokhoz, azokhoz is, akik a televízión keresztül követik az eseményeket. A Szentatya távozása után a találkozó szentségimádással folytatódik, majd dicsőítéssel, énekléssel zárul, amelynek hangulata hasonlít az eddig is nagy sikerrel rendezett Forráspont hangulatához, ahol Jézusra, mint Forrásra tekintünk, és igyekszünk Belőle, mint az élet forrásából erőt meríteni.

– Mit jelent egy fiatal számára ez a találkozó?

– Az egészet áthatja egyfajta lelkiség, az imádság légköre, az Istenre figyelés. A fiatalos, dicsőítő énekek közel állnak hozzájuk. Az Eucharisztikus Kongresszus során, szintén a Sportarénában volt egy ilyen jellegű találkozó, ahol a szentségimádáson a 12 ezer fiatal átélt csöndje, majd a kitörő ének, vidámság, tánc megtapasztalása különleges, felejthetetlen élményt jelentett. Nem könnyű megfogalmazni az ott megélt lelki élményeket, át kell élni és remélem, át is fogják élni azok, akik jelen lesznek.

– A Szentatyával való találkozással kárpótolva lesznek azon magyar fiatalok, akik nem tudnak részt venni az idén nyáron Lisszabonban rendezett Ifjúsági Világtalálkozón, amelyen Ferenc pápa is jelen lesz.

– Sok magyar fiatal fog részt venni a lisszaboni találkozón. Az MKPK Ifjúsági Bizottságának koordinálásában eddig körülbelül hétszáz fiatal jelentkezett, és ehhez jön még a lelkiségi mozgalmak és egyéb szervezésben mintegy kétszáz résztvevő, tehát összesen kilencszáz magyar fiatal lesz jelen a találkozón. Az MKPK segít a szervezésben, és ötven fiatalnak támogatja a kiutazását, az egyházmegyénkből huszonkét fiatal vesz majd részt a találkozón az egyházmegye támogatásával.

– A fiatalokon kívül kik vesznek még részt a pápalátogatás során rendezett találkozón a Papp László Arénában?

– Az MKPK tagjai is részt vesznek, úgymint a pápalátogatás másik két kiemelt rendezvényén: pénteken, a Szent István-bazilikában, ahol a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozik a Szentatya, valamint a vasárnapi Kossuth-téri pápai szentmisén. Továbbá természetesen jelen lesznek a fiatalokat kísérő felnőttek, szervező munkatársak, valamint meghívott vendégek, többek között Debrecenből Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, valamint Bódor Edit debreceni egyházi kapcsolatokért felelős referens.

– Hogyan készül az egyházmegye a pápalátogatásra?

– A Szentatya lelkipásztori látogatásra érkezik, és reményeink szerint ez a találkozás a lelki életünket fogja megújítani. Ezért igyekszünk a lelkünket előkészíteni, a szentmiséken imádkozunk erre a szándékra, olvasgatjuk a Szentatya eddigi üzeneteit, beszédeit és próbálunk lélekben ráhangolódni a mindenkit megindító találkozóra. Nem gyakran előforduló esemény, hogy Szent Péter földi utódjával, Krisztus földi helytartójával találkozhatunk saját országunkban. A Szentatya ennek a látogatásnak a középpontjába a fiatalokat állította, ezért a mi egyházmegyénkben is igyekeztünk őket megszólítva készülni erre a fontos eseményre. Az Ifjúsági találkozóra és imaestre egyházmegyénkből – a helyhiány miatt korlátozott létszámban – 560 fiatal érkezik 11 autóbusszal. Elsősorban a plébániákat, az egyházi fenntartású iskolák diákjait szólítottuk meg, és jelentkezési sorrendben fogadtuk a fiatalok regisztrációját. Akiknek már nem tudtunk helyet biztosítani az arénában, azoknak felajánlottuk a vasárnapi szentmisén való részvételt. Másnap, április 30-án a Kossuth téri pápai szentmisén több mint hatszáz fiatal vesz majd részt az iskoláinkból. Az egyházmegyénkből hívek is nagy létszámban érkeznek erre a szentmisére egyházközségi szervezésekben.

Szöveg: Kovács Ágnes

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Forráspont – NEK, Budapest, 2021.

Magyar Kurír