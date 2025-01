Palánki Ferenc püspök Debrecenben megáldotta a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött megállapodást követően, 2022-ben átvette a Forrás Lelki Segítők Egyesülete fenntartásában működő szociális alap- és szakellátások működtetését, és megalapította a Forrás Lelki Segítő Központot.

Ennek újabb szakaszaként idén január 1-jétől a Forrás Lelki Segítő Központ Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye is az egyházmegye fenntartásában működik tovább. Ebből az alkalomból január 22-én Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta az újonnan átvett intézmény épületeit.

A főpásztor először is megköszönte az itt dolgozók lelkes munkáját, és háláját fejezte ki azoknak is, akik bíznak bennük, valamint az intézményben. „Hiszem, hogy amikor átvettük ezt az intézményt, nemcsak fizikai fenntartását vállaltuk, hanem lelki megerősítését is. Hiszünk abban, hogy minden nehézség és megkötözöttség közepette Jézus az, aki szabaddá tesz” – fogalmazott.

Szent Máté evangéliumából Palánki Ferenc a főparancsról szóló részt (Mt 22,34–40) olvasta fel, és abból kiindulva a szeretet kérdéskörét járta körbe: hogyan lehet megparancsolni a szeretetet? Lehetséges-e utasításra szeretni valakit? Kifejtette: Jézus szavaiban az a felszólítás rejlik, hogy teljes lényünkkel forduljunk Isten és embertársaink felé. Az életünket neki köszönhetjük, és szeretnünk kell felebarátainkat is, mint önmagunkat.

Ahogyan János apostol, Jézus szeretett tanítványa megfogalmazza: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” (1Jn 4,10) Ő az életét adta értünk. A legnagyobb szeretet az, amikor valaki életét adja barátaiért.

Amikor ránézünk a keresztre, felismerhetjük az igazi szeretet lényegét. Jézus halála és feltámadása az alapja a hitünknek.

Fontos megértenünk, hogy Isten szeretete nem feltételekhez kötött. Nem kell megfelelnünk, nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy szeressen minket.

Jézus parancsa tulajdonképpen egy meghívás arra, hogy vegyük észre ezt a szeretetet, és válaszoljunk rá azáltal, hogy szeretjük Istent és embertársainkat – tette hozzá a püspök.

Elmondta, hogy a szeretet képes megszabadítani minket minden függőségtől és megkötözöttségtől. Mindannyian küzdünk valamilyen problémával vagy gyengeséggel, de Jézus az igazi szabadító, aki szeretetével képes minket felszabadítani. Ha megtapasztaljuk ezt a szeretetet, akkor mi magunk is segíteni tudunk másoknak.

Ez az intézmény sok segítséget tud nyújtani. Valódi életet és tartalmat a szeretet tud adni a rászorulóknak – zárta beszédét Pakánki Ferenc megyéspüspök, aki köszöntőjét követően megáldotta az intézmény épületét.

Az eseményen Nyikos-Fegyveres Andrea intézményvezető arról beszélt, hogy a Forrás Lelki Segítő Központ 2022-es megalakulása óta eltelt két és fél év során sok munka, ismerkedés és tanulás jellemezte a mindennapjukat. A mai nap mérföldkő, hiszen a váltás lehetővé teszi, hogy az intézményhálózat egy egységben, egy intézményi keretben működhessen az Egyház fenntartásában. A változás mindig kihívásokkal jár, de ez egyben növekedés, fejlődés és modernizáció is.

Ezt követően Batizi Ildikó telephelyvezető mutatta be a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében folyó terápiás munkát, az intézmény megalakulásának történetét.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír