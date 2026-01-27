Palánki Ferenc püspök volt a nyíregyházi református templomban tartott ökumenikus imaóra szónoka

Prédikációjában Palánki Ferenc püspök a talentumokról szóló evangéliumi példabeszéd üzenetét állította a középpontba. Kiemelte: az evangélium örömhír, amely nem a félelemre, hanem a bátorságra hív. Isten nem elásásra, hanem életre szánt ajándékokat bíz ránk – mindenekelőtt magát az életet, amelynek végtelen értéke van.

A főpásztor hangsúlyozta: a keresztény ember nem halogathatja a jót, hanem menten, azonnal el kell kezdenie használni azt, amit kapott – saját élete vezetésében és mások szolgálatában egyaránt.

A püspök arra is rámutatott, hogy a talentumok nem versengésre, hanem egymás építésére adatnak. Az igazi vezetés nem mások feletti uralkodást, hanem önmagunk feletti felelősséget jelent, amelynek iránytűje Krisztus szeretetparancsa. A szeretet pedig nem puszta érzelem, hanem tudatos döntés: döntés az újrakezdés mellett, a félelmek legyőzésére, a felállás bátorságára, akkor is, ha az út nehéz. A keresztény közösségek – felekezeti határokon túl – akkor töltik be küldetésüket, ha az Istentől kapott ajándékokkal egymást segítik az üdvösség útján.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

