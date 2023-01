Pálos konfráter lett Bíró László püspök és Török Máté zenész

A szentmisén koncelebráltak Bíró László és Beer Miklós püspökök, valamint a pálos atyák Puskás Antal tartományfőnök vezetésével, továbbá lelkipásztorok a Váci Egyházmegyéből és a Felvidékről. A szentbeszédet Bíró László püspök mondta. A szentmisén részt vettek a pálos rend konfráterei (tiszteletbeli tagjai) is, akik a szentmise végén közösen mondták el az imádságukat.

Örömteli eseménye volt az ünnepnek, hogy annak keretében két új konfráterrel bővült a magyarországi konfráterek közössége, két olyan személlyel, akiket már évek óta lelki rokonság fűz a pálos rendhez, és mindez erőteljesen megnyilvánul a rend iránti elköteleződésükben, és a rendért végzett kiemelkedő jelentőségű és folyamatos munkájukban. A tartományfőnök felterjesztésére Arnold Chrapkowski pálos generális – a rendi tanács egyetértésével – a rend konfráterei közé fogadta Bíró László püspököt és Török Mátét, aki egyszerre fotós és zenész, leginkább a Misztrál együttes tagjaként ismert.

A konfráteri cím a pálos rend legnagyobb elismerése, az ezzel kitüntetettek a rend tiszteletbeli tagjai. A konfráterek a legszorosabb lelki kötelékkel kapcsolódnak a pálos rendhez, és részesei mindazon kegyelmeknek, melyeket a pálosok az évszázadok során imáikkal és engeszteléseikkel kiesdekeltek. A konfráterekről mindig megemlékezik a rend a napi közösségi imákban, ezzel is fenntartva a lelki közösséget velük, egyúttal így is kifejezve a hálát irántuk.

A konfráteri diplomák átadása mellett első alkalommal került sor „A Rend Barátja” kitüntető oklevél átadására. Lengyelországban már eddig is létezett a pálos rendben ez az elismerés, most a magyar tartományban is lehetővé vált azon személyek elismerése és kitüntetése, akik különösen sokat tesznek a pálos rendért. Ez a kitüntetés egyúttal lehetővé teszi, hogy ne csak a pálosokért sokat tevő férfiakat, hanem az őket támogató nőket is elismerje a tartomány, hiszen ahogy a pálos rend tagjai, úgy a konfráterek is csak férfiak lehetnek.

„A Rend Barátja” oklevelet Sudár Annamária előadóművész vehette át Puskás Antal tartományfőnöktől.

„A Rend Barátja” elismeréssel a pálos rend kinyilvánítja azt, hogy a díjazottat hivatalosan is a rendhez nagyon közel álló személynek tekinti; olyan jótevőnek, akiről a napi imákban mindig megemlékezik.

Az ünnepi szentmisét Tamás József püspök áldása zárta.

Márianosztra a legrégebbi ma is működő helye a pálosoknak Magyarországon; a kolostort még Nagy Lajos király alapította 1352-ben. Megfelelő történelmi hátteret, egyúttal a közelmúltban felújított bazilikával méltó környezetet is biztosít minden évben e szép ünnephez.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

