Paolo Borgia libanoni apostoli nuncius: Segítséget és reményt viszünk Dél-Libanonba

Paolo Borgia érsek március 16-án, hétfőn az úgynevezett „kék vonalhoz”, a Libanon és Izrael közötti határ közelébe utazott. Rmesh, Debel és Ain Ebel településekre látogatott, melyek az izraeli fegyveres erők és a Hezbollah közötti háború kereszttüzében állnak. Egy hat teherautóból álló humanitárius konvojt kísért, amelyek gyógyszereket és különféle árucikkeket szállítottak Dél-Libanonba. A nuncius maga is segített a csomagok kirakodásban és kihordásában a többségében keresztény falvak rászoruló lakói számára. A segélyakció a Caritas Solidarity – L’Œuvre d’Orient szervezettel való együttműködésben zajlott.

A pápa és az Egyház közelségét közvetítette

Látogatásának elsődleges célja az volt, hogy „a közelség jelét” vigye el az ott élők számára – nyilatkozta Borgia érsek. Keresztény közösségekkel találkozott, és a környező falvakból kitelepítettek befogadóközpontjaiba is ellátogatott, hogy „a szív közelségét közvetítse – a Szentatya, az egyetemes egyház, a libanoni egyház és mindazok közelségét, akik a libanoni nép mellett állnak”.

A pápa követe a béke üzenetét is elhozta az ott élőknek. Emlékeztetett Leó pápa a múlt vasárnapi Úrangyala imádság után elhangzott felhívására, melyben a Szentatya „hangot adott a közel-keleti keresztények és minden jóakaratú ember békéért való kiáltásának”. A nuncius „a remény üzenetét is átadta, azt a lángot, amely a sötétség e pillanatait is bevilágítja”.

Paolo Borgia néhány nappal korábban is látogatást tett a dél-libanoni falvakban. Mostani útja ismét olyan régiókba vezetett, ahol házak semmisültek meg, települések néptelenedtek el, közlekedési utak váltak járhatatlanná. A látottak kapcsán „romokról” és „fájdalmas csendről” számolt be, „amelyet csak az aknavetők hangja tör meg”.

Találkozás muszlim vezetőkkel

Bejrútba visszafelé tartva Borgia érsek megállt Tíruszban, valamint Szidónban, ahol egy síita vallási vezetővel, valamint menekültekkel találkozott, akiknek egy maronita közösség adott szállást. „Nekik is szerettem volna kifejezni szolidaritásunkat. A háború súlyos hatással van a falvakra, a keresztény, a vegyes lakosságú és a muszlim településekre egyaránt. Sokaknak el kellett hagynia az otthonát” – mondta a nuncius. A legfrissebb adatok szerint a Közel-Keleten az USA és Izrael Irán elleni támadása által kiváltott új erőszakhullám kezdete óta mintegy egymillió ember kényszerült menekülni.

Libanon apostoli nunciusa Ain Ebelbe is ellátogatott, ahol néhány napja három férfi halt meg egy izraeli dróntámadásban, akik javítási munkálatok miatt a szabadban tartózkodtak; továbbá Rmeshbe, Libanon legdélibb településére is. Paolo Borgia érsek elmondta, hogy az ott élők a tavalyi háború legvéresebb szakaszaiban sem voltak hajlandók elhagyni földjüket. Jelenleg azonban egyre több támadás és bombázás éri az országot; fokozódik a veszély, akárcsak az egyre bizonytalanabb jövőtől való félelem. „Ez a háború” – összegezte szomorúan a nuncius.

Izrael megkezdte a szárazföldi hadműveletet Dél-Libanonban

Eközben az izraeli hadsereg megkezdte a szárazföldi hadműveletet Dél-Libanonban. A behatárolt beavatkozás – áll az izraeli hadsereg saját közleményében –, kifejezetten a libanoni Hezbollah állásai ellen irányul. A hadművelet célja a terroristák kiiktatása és a fenyegetések felszámolása, hogy az Izrael északi részén élők számára nagyobb biztonságot biztosíthassanak.

Az UNICEF adatai szerint Libanonban egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát, köztük közel 350 ezer gyermek.

Fordította: Gátas Judit

