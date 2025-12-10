Pap a négyzeten – Áldozópappá szentelték Papp Andrást

Orosz Atanáz püspök szerint a gyertyatartóra helyezett mécses képe emlékeztet: a pap küldetése nem magától értetődő, hanem szent felelősség. Prédikációjában jogosan tette fel a kérdést: hogyan hirdethetnénk fényt úgy, hogy mi magunk még nem tisztultunk meg teljesen?

„A mai evangélium súlya előtt magam is megérzem azt a »remegést«, amelyről Órigenész és Nazianzi Szent Gergely beszél. Sőt: Jézus ma is felteszi a kérdést: Ki az én anyám és kik az én testvéreim? – és tanítványaira mutat: azok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Az igazi rokonság nem vérségi kötelék, hanem az Atya akaratának követése. András testvérünk választott jelmondata – »Szólj, Uram, hallja a te szolgád!« – a papság lényegét ragadja meg: meghallani és megvalósítani Isten akaratát.” Ez egyszerűnek tűnik Orosz Atanáz püspök szerint, mégis óriási feladat, különösen világunk zajos, saját akaratát előtérbe toló közegében.

Mint fogalmazott: a pap akkor jár igaz úton, ha nem a maga útját keresi, hanem engedi, hogy Isten akarata diadalmaskodjék benne. Hiszen az Úr akarata világos: üdvösséget adni, megtérésre hívni, szentté tenni. „Imádkozunk azért, hogy András testvérünk mindig meghallja Isten szavát, és hűségesen meg is tartsa azt. Így válik Jézus igazi testvérévé – és így vezet bennünket is az üdvösség felé.”

Papp András 1996. január 21-én született Mátészalkán. Élete első nyolc évét itt töltötte, majd görögkatolikus papként szolgáló édesapját a hivatása az itt eltöltött kilenc év után Miskolcra szólította, így odaköltöztek. Három évig a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában tanult, majd nyolc évig a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium diákja volt, ahol érettségizett, ezután sikeresen felvételt nyert a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe. Szemináriumi tanulmányai első három éve után szociális évét segédápolóként az budapesti Bethesda Gyermekkórház Sebészeti Osztályán, illetve segítőként Kanadában a St-Jean-de-Mathában található Val Notre Dame trappista apátságban, valamint Torontóban, a magyar Szent Erzsébet-plébánián töltötte. 2019-től tanulmányait Rómában, a Pápai Görög Kollégium növendékeként, a Pápai Szent Gergely Egyetemen folytatta, ahol 2022-ben teológiai bacchalaureátust szerzett, majd még két évig licenciatanulmányokat folytatott morálteológiából a Pápai Szent Alfonz Akadémián. Hazatérése után feleségül vette Janka Máriát. 2024. augusztus 1-jétől Kocsis Fülöp érsek-metropolita a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatalába helyezte, ahol személyi titkári feladatokat látott el, emellett a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon és Roma Szakkollégium lelkivezetője volt. 2025. július 1-jei hatállyal Kocsis Fülöp metropolita a debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lelkivezetőjévé nevezte ki.

A szentelés végén Papp Andrást segédlelkésszé nevezték ki a debreceni görögkatolikus parókiára, eddigi feladatai megtartásával. A liturgia végén főpásztora köszönetet mondott mindazért a szeretetért és odaadásért, amellyel eddig is szolgált. Elismerte azt az erőt, lelkesedést és tiszta szándékot, amely már most papként is látható benne. Az újonnan szentelt köszönetében felidézte pap nagyapja példáját, szülei csendes, de kitartó szeretetét, testvérei türelmét, tanárai és nevelői útmutatását. Hálásan szólt arról a sok imáról és bátorításról, amelyből hivatása épült. Különösen meghatottan köszönte meg feleségének és kisfiának, hogy szeretetükkel kísérik őt ezen az úton – ők lettek számára a mindennapi hűség és erő forrásai.

Végül alázattal kérte a híveket: imádkozzanak érte, hogy valóban jó pap lehessen, aki hűséggel valósítja meg Isten akaratát. A szertartás az újonnan szentelt atya első, miroválással adott áldásával zárult.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

