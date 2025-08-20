Pápai elismerést kapott Ruppert József piarista szerzetes

„Vannak életek, amelyek csendben zajlanak, mégis korszakokat és nemzeteket kötnek össze. Olyan életek ezek, amelyeknek mozgatórugója a szolgálat: a tudás átadásának, a közösség építésének és a ránk bízott örökség megőrzésének szüntelen szolgálata. Ma egy ilyen életutat is ünneplünk.

Egy olyan piarista tanár előtt tisztelgünk, aki több mint két évtizeden át ebben a városban nem csupán tantárgyakat oktatott, hanem jellemet formált és otthont teremtett. Diákok generációi számára testesítette meg a piarista szolgálatot: a tudomány szeretetét, amely a hitben gyökerezik. Kollégiumi nevelőként a rábízott fiataloknak életre szóló útravalót adott.

Amikor a hivatása elszólította, a vasfüggöny leomlása után az újjáépítést kapta feladatul, Rómából lett a remény és a szervezettség motorja Közép-Európa-szerte. A kommunizmus évtizedei alatt elsorvasztott szerzetesi közösségeknek adott új lendületet, fáradhatatlanul látogatva, bátorítva és segítve a szétszórt rendtársakat.

A szívében mindig ott élt a múlt iránti hűség, személyes küldetésének tekintette, hogy felkutassa és megmentse az erdélyi piarista örökséget. Visszajárt az egykori iskolákhoz, felújíttatta a tanárok elfeledett sírjait, és segített újra lángra lobbantani a piarista szellemiséget ott, ahol már csak a parázs pislákolt. Neki is köszönhetően ma újra diákok nevelkednek azokon a falakon belül, amelyeket elődeink a hit és a tudás szolgálatára emeltek.

Római évei alatt egy másik, különleges szolgálatot is végzett. A Szentszék csendes folyosóin ő lett a magyar szentek és vértanúk ügyének szószólója. Posztulátorként aprólékos, türelmet igénylő munkával vitte sikerre többek között Salkaházi Sára és Brenner János boldoggá avatását, hidat verve ezzel az égi és a földi egyház között.

Ez a sokrétű, határokon és korszakokon átívelő életmű az Egyház és a Szentatya iránti rendíthetetlen hűségről tanúskodik. Az ilyen kivételes szolgálatot ismeri el a Szentszék a XIII. Leó pápa által alapított Pro Ecclesia et Pontifice, vagyis Az Egyházért és a Pápáért érdemkereszttel.

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy bejelenthetem: a Szentatya, XIV. Leó pápa Pro Ecclesia et Pontifice érdemkereszt elismerést adományozott rendtársunknak Ruppert József piarista atyának, aki a napokban ünnepli szerzetesi élete megkezdésének 65., szerzetesi örökfogadalmának 60. évfordulóját.

Isten éltesse sokáig Ruppert József piarista szerzetest!”

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Fotó: Csapó Viktória/PRMT

Magyar Kurír