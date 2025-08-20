Pápai elismerést kapott Ruppert József piarista szerzetes

XIV. Leó pápa Pro Ecclesia et Pontifice – Az Egyházért és a Pápáért – érdemkereszt elismerést adományozott Ruppert József piarista atyának, aki a napokban ünnepli szerzetesi élete megkezdésének 65., szerzetesi örökfogadalmának 60. évfordulóját. Az elismerést augusztus 19-én, a szerzetesi találkozó záró szentmiséjén adta át Zsódi Viktor tartományfőnök Kecskeméten. Az alábbi méltatás hangzott el.

„Vannak életek, amelyek csendben zajlanak, mégis korszakokat és nemzeteket kötnek össze. Olyan életek ezek, amelyeknek mozgatórugója a szolgálat: a tudás átadásának, a közösség építésének és a ránk bízott örökség megőrzésének szüntelen szolgálata. Ma egy ilyen életutat is ünneplünk.

Egy olyan piarista tanár előtt tisztelgünk, aki több mint két évtizeden át ebben a városban nem csupán tantárgyakat oktatott, hanem jellemet formált és otthont teremtett. Diákok generációi számára testesítette meg a piarista szolgálatot: a tudomány szeretetét, amely a hitben gyökerezik. Kollégiumi nevelőként a rábízott fiataloknak életre szóló útravalót adott.

Amikor a hivatása elszólította, a vasfüggöny leomlása után az újjáépítést kapta feladatul, Rómából lett a remény és a szervezettség motorja Közép-Európa-szerte. A kommunizmus évtizedei alatt elsorvasztott szerzetesi közösségeknek adott új lendületet, fáradhatatlanul látogatva, bátorítva és segítve a szétszórt rendtársakat.

A szívében mindig ott élt a múlt iránti hűség, személyes küldetésének tekintette, hogy felkutassa és megmentse az erdélyi piarista örökséget. Visszajárt az egykori iskolákhoz, felújíttatta a tanárok elfeledett sírjait, és segített újra lángra lobbantani a piarista szellemiséget ott, ahol már csak a parázs pislákolt. Neki is köszönhetően ma újra diákok nevelkednek azokon a falakon belül, amelyeket elődeink a hit és a tudás szolgálatára emeltek.

Római évei alatt egy másik, különleges szolgálatot is végzett. A Szentszék csendes folyosóin ő lett a magyar szentek és vértanúk ügyének szószólója. Posztulátorként aprólékos, türelmet igénylő munkával vitte sikerre többek között Salkaházi Sára és Brenner János boldoggá avatását, hidat verve ezzel az égi és a földi egyház között.

Ez a sokrétű, határokon és korszakokon átívelő életmű az Egyház és a Szentatya iránti rendíthetetlen hűségről tanúskodik. Az ilyen kivételes szolgálatot ismeri el a Szentszék a XIII. Leó pápa által alapított Pro Ecclesia et Pontifice, vagyis Az Egyházért és a Pápáért érdemkereszttel.

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy bejelenthetem: a Szentatya, XIV. Leó pápa Pro Ecclesia et Pontifice érdemkereszt elismerést adományozott rendtársunknak Ruppert József piarista atyának, aki a napokban ünnepli szerzetesi élete megkezdésének 65., szerzetesi örökfogadalmának 60. évfordulóját.

Isten éltesse sokáig Ruppert József piarista szerzetest!”

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Fotó: Csapó Viktória/PRMT

Magyar Kurír

