Pápai engedély nélkül négy püspököt szentelt a X. Piusz-testvérület Svájcban

„Az Egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek tehet lehetővé és gyümölcsözővé. Imádkozom értetek, mert Krisztus varratlan köntösének szétszakítása rendkívül súlyos bűn” – írta a Szentatya két nappal korábban a Szent X. Piusz Papi Testvérület elöljárójához, Davide Pagliaranihez intézett levelében.

Krisztus varratlan köntöse végül mégis elszakadt. A svájci Écône-ban, a Szent X. Piusz Papi Testvérület (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X) központjában július 1-jén, szerdán délelőtt Marcel Lefébvre követői négy új püspököt szenteltek pápai engedély nélkül, bár a szentelendők igennel válaszoltak a liturgiában feltett kérdésre: Habetis mandatum apostolicum? (Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízóleveletek?). Tették mindezt azért, mert fenntartják „a testvérület sajátos igényét püspökei szolgálata folytonosságának biztosítására”, hogy biztosítsák a testvérület fennmaradását, holott a Szentszék többször figyelzetetett ezzel kapcsolatban az egyházi közösség végleges megszakadása (skizma) veszélyére.

Több mint ezer pap, szerzetes és szerzetesnővér, 15 ezer világi hívő vett részt a szertartáson, amelyet a Piusz-testvérület szemináriuma mellett, szabad téren tartottak. Az eseményt hat nyelven élőben közvetítették a testvérület honlapján.

A négy felszentelt püspök: az 53 éves svájci Pascal Schreiber; az amerikai Michael Goldade; valamint a 42 éves Michel Poinsinet de Sivry és a 36 esztendős Marc Happier, akik mindketten franciák.

Alfonso de Galarreta és Bernard Fellay püspök végezték a szentelést, ketten a négy még élő püspök közül, akiket Marcel Lefébvre 1988. június 30-án szentelt föl.

A liturgia elején a Szent X. Piusz Papi Testvérület elöljárója, Davide Pagliarani rövid beszédet olvasott föl, amelyben kifejezte: „Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat.” A testvérület elöljárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, „attól kezdve, hogy a II. Vatikáni Zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak, és a szent hagyomány ellen cselekszenek”. Pagliarani szerint tehát kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. „Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy az érvnytelennek nyilvánítás semmilyen értékkel nem bírnak – tette hozzá. – Ez történelmi nap és ünnep.”

Az egyetemes Egyház számára viszont olyan nap, amikor kiújul egy seb, a megosztottság sebe.

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XIV. Leó pápa június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén levélben fordult Davide Pagliaranihez, a Szent X. Piusz Papi Testvérület elöljárójához, mivel a közösség nem mondott le arról, hogy július 1-jén a svájci Écône-ban négy püspököt szenteljenek fel pápai engedély nélkül. Ahogy arról hírt adtunk, a püspökszenteléssel kapcsolatban a Szentszék korábban teológiai párbeszédet javasolt, és többször figyelmeztetett az egyházi közösség végleges megszakadása (skizma) veszélyére.

A Szent X. Piusz Papi Testvérület A Szent X. Piusz Papi Testvérület vagy Testvériség egy nemzetközi papi társaság, amelyet a francia római katolikus Marcel Lefébvre érsek alapított 1970-ben. A társaság a Katolikus Egyház számos reformját elutasítja, amely a II. Vatikáni Zsinat nyomán jött létre. 1988. június 30-án Lefébvre érsek négy püspököt szentelt fel, amely latae sententiae, önmagától beálló (automatikusan érvénybe lépő) kiközösítést vont maga után. A Szent X. Piusz Papi Testvérület az elmúlt években elnyerte a Szentszék részleges elismerését. Az irgalmaság szentévéhez kapcsolódva 2016-ban a testvérület papjai megkapták a bűnbocsánat szentsége érvényes kiszolgáltatásának jogát. 2017 óta érvényesek és szabályosak a testvérület papjai által vezetett házasságkötési szertartások, mivel a pápa felhatalmazta az adott ordináriust (a helyi püspököt) az ilyen esketések jóváhagyására. Továbbá a Szent X. Piusz Papi Testvérület papjai érvényesen felszentelt katolikus papok, de a Szentszék szerint szolgálatuk nem rendezett. Forrás: Vatikáni Rádió

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Priestly Fraternity of Saint Pius X – Écône

Magyar Kurír