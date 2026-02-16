Papi továbbképzést tartottak a Székesfehérvári Egyházmegyében

2026-ban is folytatódnak a papi továbbképzések a Székesfehérvári Egyházmegyében. A találkozók szentségimádással kezdődtek a Szent István király-székesegyházban. Idén Mihályi Norbert Jeromos OSB perjel vezette az imádságot és ő tartotta a papi rekollekciós előadásokat.

Az idei első közös imádság után a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó találkozón Spányi Antal megyéspüspök beszélt az egész egyházmegyét érintő kérdésekről, majd Dózsa István püspöki vagyonkezelő tartott gazdasági tájékoztatót.

Mihályi Norbert Jeromos OSB perjel rekollekciós előadásai idén Szent Benedek életéről és tanításáról szóltak. „Nagyon sokszor leegyszerűsítjük a bencés életet arra, hogy »imádkozzál és dolgozzál«, hozzá szoktuk tenni, hogy »olvassál«, de mégis ezen túl is mutat az ő tanítása. Szeretném ebben az évben végigvenni, hogy mit jelent Szent Benedek atyánknak az a mondata, hogy Krisztus szeretetének semmit elébe ne tégy, hiszen ez a mi hitünk, a személyes istenkapcsolatunk alapja, hogy mit jelent szeretni az Urat, mit jelent hitelesen szeretni” – hangsúlyozta a bencés perjel.

A papi továbbképzés további témái közt szerepelt a csend, az imádság, az alázatosság, az engedelmesség. Ezeken a szerzetesi témákon keresztül – amelyek nemcsak szerzeteseknek, hanem világi keresztényeknek is szólnak – a perjel az egyházi szolgálatban élőket kívánta megerősíteni.

Mihályi Jeromos OSB az első találkozón megköszönte a rekollekciós felkéréseket, és bemutatkozójában perjeli szolgálatáról beszélt, amelynek lényeges része az odafigyelés az idősekre, a fiatalok segítése, a példaadás, a testvérek mellé állás. Majd megkezdte előadás-sorozatát a monasztikus spiritualitásról, és meghívta a jelen lévő atyákat, járják vele együtt a Szent Benedek-utat az idén.

Szöveg és fotó: Berta Kata

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió/Körtvélyes Tivadar

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

