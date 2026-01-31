Papok és lelkipásztori munkatársak a mexikói bűnbandák célkeresztjében

Bertoldo Pantaleón Estrada atya testét tavaly október 4-én találták meg, lőtt sebekkel, két nappal az eltűnése után. Nyolc fiatalt 2025. március 16-án gyilkoltak meg Guanajuato államban a mezőn Salamanca város San José de Mendoza plébániája mellett, miközben a nagyhétre készültek. Héctor Alejandro Pérez atyát, a Tabasco állambeli Villahermosa Las Gaviotas negyedében található Assisi Szent Ferenc-templom plébánosát múlt év június 30-án sebesítették meg.

A január 28-án nyilvánosságra hozott Éves jelentés a papok, lelkipásztori munkatársak, hívek és egyházi intézmények elleni erőszak előfordulásáról Mexikóban című dokumentum ereje az erőszak és a fájdalom történeteinek elbeszélésében rejlik. A jelentés előszava feketén-fehéren leírja: „Bár az elmúlt évekhez képest a papok elleni bűncselekmények száma enyhén csökken, az elmúlt hét évben számos katolikus közösség vált az istentiszteleti helyek elleni támadások riasztó eszkalációjának célpontjává. Ezek a támadások nemcsak meggyalázzák azt, ami szent, hanem rávilágítanak arra, amitől mindannyian szenvedünk: a biztonság és az értékek mély válságát társadalmunkban.”

Könnyű célpontok

A jelentést a Sergio Omar Sotelo Aguilar atya által alapított és irányított Katolikus Multimédia Központ különleges nyomozóegysége készítette. Aguilar paulinus szerzetes és újságíró, aki a mexikói bűnszervezetek célkeresztjébe került, mert úgy döntött, hogy harcol a drogbárók és más bűnszövetkezetek vezetői ellen, mindenekelőtt a tájékoztatás által. A jelentés idei kiadása ismét egyértelművé teszi: bizonyosan nem véletlen, hogy „mindezek az erőszakos cselekmények magas bűnözési rátájú régiókban történnek. A bűnszervezetek, a kábítószer-kereskedelem és a köztörvényes bűnözés könnyű célpontnak látja a templomokat, amelyeket nem véd meg az a világi állam, amelynek kötelessége lenne garantálni a vallásszabadságot.”

Hivatalosan nincs célzott üldözés

A jelentés jól elmagyarázza, hogy hivatalosan nem létezik üldöztetés az Egyház ellen. Nincsenek korlátozások a vallásszabadság vagy a kultusz gyakorlása terén, nincs gyűlölet a hit iránt. Mégis, az erőszak okai az elmúlt öt évben mélyrehatóan megváltoztak: „A papok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak és egyházi intézmények elleni fellépés – nyilatkozta a vatikáni médiának Sotelo Aguilar atya – állandó zaklatássá vált, mivel nemcsak bűnözői csoportoktól, hanem önkormányzati, állami, sőt szövetségi szintű politikai szervektől is ered. Különféle okokkal, de azt célozzák, hogy elhallgattassák és félelemben tartsák az Egyház és papjai tevékenységét, mert ők a társadalom stabilizációjának eszközei lehetnek.”

Aggasztó cselekmények

Aggasztóak a megfélemlítő akciók, mint például az, amely 2025 augusztusában történt a Guanajuato állambeli San Miguel de Allendében: itt a San Juan de Los Lagos-i Szűzanya-kápolna heves összecsapások színhelye volt, amelyekben a Szent Antal-plébánia is érintett volt. De a világiak is egyre inkább célponttá válnak, állítja a Katolikus Multimédia Központ igazgatója: „Sajnos a tavalyi évet az Egyház közvetlen munkatársaival és a katekétákkal szembeni szélsőséges erőszak jellemezte. Drámai, hogy az áldozatok közül nagyon sokan fiatalok. Az ország különböző területein 15 fiatalt gyilkoltak meg.”

Nem csak gyilkosságok vannak

De nem csak támadásokról, gyilkosságokról és gyanús eltűnésekről van szó, amelyek a köztörvényes bűnözésnek, illetve a klánokba és drogkartellekbe szerveződött bűnözésnek tulajdoníthatók. A jelentés szerint aggasztóan növekszik a vallási épületek elleni támadások száma is: „Ezek közé tartoznak lopások, meggyalázás, zsarolások, gyújtogatások, hetente átlagosan 26–28, évente körülbelül 1400 eset. A 90-es években hetente csak négy támadást jelentettek: ma ez a szám majdnem hétszer magasabb.”

Büntetlenség

Van egy másik elgondolkodtató adat is, amelyet szintén Sotelo Aguilar tárt fel: „A papgyilkosságok elkövetőinek 80 százaléka jelenleg teljes büntetlenséget élvez. A nyomozati akták feledésbe merültek, és gyakran archiválták őket anélkül, hogy bármilyen igazságot szolgáltattak volna a hozzátartozóknak.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír