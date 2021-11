Szenvedélyesen hirdessétek az evangéliumot! – A Paulinus Család tagjait fogadta a pápa

Szerzetesi kongregációk, a megszentelt élet intézményei és világi társulatok tagjai járultak a pápa elé, hogy alapítójuk, Boldog Giacomo Alberione halálának ötvenedik évfordulóján megerősítést kapjanak evangelizáló küldetésükhöz. Ferenc pápa elmondta: az alapító karizmája most is jelentős, amikor az új evangelizáció korszakát éljük. Boldog Don Alberione a 20. században felismerte, milyen eszközökkel és nyelvezettel kell hirdetni Isten szavát a technológiai fejlődés által kínált lehetőségek révén.

Szent VI. Pál pápa 1969-ben így jellemezte őt mint az Ige példaértékű tanúságtevőjét: „Alázatos, csöndes, fáradhatatlan, mindig éber, gondolatait mindig a munkára összpontosítja, igyekszik kifürkészni az idők jeleit, vagyis azt, hogyan juthat el a legmegfelelőbb formában a lelkekhez.” Ma is arra van szükség, hogy követői a megszentelt életüket az imádságra építsék, és ezáltal képesek legyenek felismerni az idők jeleit, majd az apostoli terveket a mai kor emberének helyzetéhez és igényeihez igazítsák – állapította meg Ferenc pápa.

Don Alberione gyakran mondogatta, hogy a Paulinus Család igazi alapítója Pál apostol. Arra buzdította követőit, hogy hozzá hasonlóan adják át magukat Jézus Krisztusnak és evangéliumának, szeretete vezesse őket az életszentség útján. Ebből fakad hivatásuk az apostolkodásra, vagyis arra, hogy az evangélium világosságát és örömét hirdessék mindazoknak, akik talán öntudatlanul is erre szomjaznak. Szenvedélyesen szeressétek, kövessétek és hirdessétek az evangéliumot – buzdította a Paulinus Család tagjait a pápa.

Szent Pál ezt így fogalmazza meg: „Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. … A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.” (1Kor 9,19–23)

Pál apostol sugallta Boldog Alberione számára, hogyan határozza meg az általa alapított szerzetesi család apostolkodásának módját. Ez sokféle, de mégis egységes, mint maga a lelkiségük. Ebben az értelemben teljes joggal hívhatjuk őket paulinusoknak, vagyis Szent Pál lelki gyermekeinek, akiknek spirituális törekvése egyetlen irányba mutat, mely nem más, mint Jézus Krisztus, a Mester, az Út, az Igazság és az Élet.

A technológiai fejlődés az egész egyházi közösséget modern kommunikációs eszközök használata felé terelte – folytatta beszédét Ferenc pápa –, mint ahogy ez a lelkipásztorkodásban is megnyilvánul. Mindazonáltal ma is, sőt talán egyre inkább szükség van a paulinusok jelenlétére, sajátos karizmájukra és kiadói tapasztalatukra. A most megkezdett szinodális folyamatban is számítok a hozzájárulásotokra. Fogjatok össze és hálózatban működve mindenki tegye hozzá a saját tudását az egészhez, követve Boldog Alberione szándékát.

Az alapító égi születésapjának 50. évfordulója jó alkalom arra, hogy az egyes kongregációk és társulatok újra megfogalmazzák és megerősítsék tanúságtételének prófétai értékét. Az ő példáját követve válasszák ki a kommunikációs eszközöket, amelyeken keresztül, mintegy pulpitusra állva hirdessék korunk emberének Jézus Krisztust. Köszönet illeti őket ezért a munkájukért – mondta a pápa.

Egyúttal emlékeztette a paulinusokat az imádság fontosságára. „Az ima a legfontosabb kommunikációs eszköz, hiszen fölfelé is kell kommunikálni. Ha csak a világgal társalgunk, de az Úrral nem, akkor valami nem működik. Munka és ima kéz a kézben járnak, mert Isten szent népe ezáltal tud egyre inkább táplálkozni Isten szavából.”

Mária, az Apostolok Királynője kísérje a Paulinus Család tagjait a világ útjain, mint az evangélium apostolait! Legyenek mindig nyitottak arra, hogy tanuljanak az egyszerű emberektől, ahogyan azt Don Alberione szerette mondani – fohászkodott a Szentatya, és imáiról biztosította és megáldotta az ünneplőket, majd imát kért tőlük pápai szolgálatára.

Giacomo Alberione (1884–1971, a képen VI. Pál pápa balján) 1914-ben alapította meg Szent Pál Társaságát, a Paulinus Család első kongregációját, amelynek fő feladata a katolikus kiadói tevékenység (kiadójuk az Edizioni Paoline) volt, ezt később számos más közösség követte. Szent II. János Pál pápa 2003-ban avatta boldoggá Don Alberionét.

