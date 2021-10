Párbeszéd az emberért – Könyvbemutató és kiállításmegnyitó az Egri Érseki Palotában

Buda Péter, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, a fórum moderátora ismertette a szerző életútját. A pályája egyik fontos állomása volt 1989-ben az Állami Egyházügyi Hivatal jogutód nélküli megszüntetése, ami után az állam és az egyházak kapcsolatát biztosító minisztériumi egység megszervezését kapta feladatul.

A Párbeszéd az emberért című könyv két részből áll: az első személyes hangú elbeszélés arról, hogyan élte meg a szerző a rendszerváltozás idejét és az azt követő évtizedet egyházügyi államtitkárként, a másik pedig dokumentumgyűjtemény, amelyből jól megismerhető ez a korszak.

Elhangzott: az állam és az Egyház is szolgálatra hivatott; csak úgy érdemes dolgozni, ha a munka középpontjában az ember áll. „Ez volt mindig is az én ars poeticám – nyomatékosította Platthy Iván. – Mindegy, hogy pedagógus vagyok, vagy a közigazgatásban dolgozom, ha én nem szolgálok, hanem felhasználom azt a pozíciót, a hatalmat önös érdekből, akkor nem igaz, hogy akármikor is tiszta lelkiismerettel tudnék lefeküdni. Mert én azt tanultam, szüleimtől, őseimtől is, hogy mindig csak a szolgálatban lehet gondolkodni. Hogy ez tetszik-e a politikának, vagy nem, az engem soha nem érdekelt” – szögezte le a szerző.

Ternyák Csaba egri érsek elmondta, Platthy Ivánnal való közös munkájuk során, a kilencvenes évek elején számos fontos feladatuk volt a korábbi megbízatásai, római szolgálata és a püspöki konferenciában végzett tevékenysége kapcsán. Mint elhangzott, mérföldkő volt az 1997-ben született vatikáni megállapodás, mely az állam és a Katolikus Egyház viszonyát rendezte, s hatással volt a többi felekezetre is.

Platthy Iván 1999-ben nyugállományba vonult, de azóta is aktív, tanácsadóként, szervezőként. Beszélgetéssorozatot készít Párbeszéd az emberért címmel, mely az internet különféle fórumain érhető el.

A program egyúttal Platthy Iván édesapja, Platthy György kamarakiállításának megnyitója is volt. Hernádfői Csaba, az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont vezetője ismertette az alkotó életútját. A művész az 1950-es években három évig Egerben tanított, szerette a várost. Több mint ötven tárlaton láthatta már a közönség a festményeit. Ternyák Csaba érsek örömét fejezte ki, hogy ezek a munkák most Egerben láthatók.

Platthy Iván elmondta, az Egri látkép című alkotás – mely a rendezvényre szóló meghívón is szerepelt – édesapja végakarata szerint személyes öröksége, azonban évekkel ezelőtt ide ajándékozta, mert úgy tartja, itt van méltó helye. A kép egy különleges vízió, a város templomainak színes sokaságát foglalja egybe.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Debnár Ádám, Bérczessy András

Magyar Kurír