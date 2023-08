Parolin bíboros Dél-Szudánban: Az alázatos szolgálat legyőzheti a bosszú pestisét

Pietro Parolin bíboros előzőleg háromnapos látogatásra érkezett Angolába. Augusztus 15-én, második Dél-Szudánban töltött napján utazott az északon fekvő, Felső-Nílus állambeli Malakal városába, ahol a Szent József-székesegyházban mutatott be szentmisét.

Parolin bíboros a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén bemutatott szentmisén homíliájában a pápa üdvözletét és közelségét közvetítette a dél-szudániaknak. „A Szentatyának még mindig élénk emlékei vannak az ez év februári dél-szudáni látogatásáról. Szívében hordozza ezt az országot, annak népét, nehézségeit és sebeit, valamint várakozásait és reményeit” – mondta Parolin bíboros. Kiemelte, hogy az afrikai országban tett látogatása „az egyetemes egyház közösségét és szolidaritását” kívánja közvetíteni, és emlékezteti a dél-szudániakat arra, hogy

egyetlen keresztény sincs egyedül, hiszen mindannyian egyek vagyunk Krisztusban.

„És ha az egyik tag szenved, nagyobb joga van a figyelemhez, törődéshez, szeretethez, mint a többieknek” – hangsúlyozta. „Szeretném, ha ma reggel éreznétek az egész Egyház figyelmét, törődését és szeretetét!” – fogalmazott.

A bíboros államtitkár ezt követően sajnálatát fejezte ki a sok háború miatt, amelyek a világ különböző részein sújtják az embereket, beleértve a Dél-Szudánban dúló polgárháborút is. Felidézte, hogy a konfliktusok miatt hányan hagyták el otthonukat, és a „bosszú nagy pestisének” veszélyére figyelmeztetett, amely „elpusztítja a közösségeket”. Parolin bíboros azonban arra is emlékeztetett, hogy Mária mennybevétele azt jelenti a keresztények számára, hogy soha nem a gonoszé az utolsó szó, és hogy a másokat megalázók ereje mulandó, hisz „büszkeségük, fegyvereik és pénzük nem menti meg őket”. Arra bátorította Dél-Szudán lakosságát, hogy tekintsenek Krisztusra és az ő édesanyjára, hogy el ne feledjék: az Istenbe vetett reménység soha nem okoz csalódást, különösen akkor nem, ha a keresztények a reményüket a hittel és a béke érdekében végzett alázatos szolgálat konkrét cselekedeteivel egyesítik.

A hit, a szeretet, az alázat és a kicsiség az evangélium ösvénye. Az az út, amelyen Szűz Mária járt, és amely királynőként elvezette őt a ragyogó helyre, Fia, Jézus jobb oldalára, hogy a vigasztalás és a remény jele legyen az egész világ számára”

– fogalmazott Parolin bíboros.

A délután folyamán Parolin bíboros ellátogatott a Szudánból hazatérő menekültek befogadó központjába. Malakal a közelmúltban több közösségek közötti erőszakos incidenst élt meg, amelyek több ember halálát és jelentős anyagi károkat okoztak. Az egyik táborban korábban egy összecsapásban legalább tizenhárom ember meghalt és több mint húsz ember megsebesült. Az incidens az ENSZ dél-szudáni békefenntartó missziója, az UNMISS által üzemeltetett, civilek védelmét szolgáló táborban történt. (2022 decemberében több mint 37 ezer országon belüli menekült élt a malakali táborban.)

Parolin bíboros augusztus 16-án, hétfőn a fővárosban, Jubában tartózkodott, ahol találkozott Salva Kiir Mayardit elnökkel és Riek Machar első alelnökkel, valamint Gabriel Zubeir Wako bíborossal, Kartúm nyugalmazott érsekével és Stephen Ameyu Martin Mulla jubai érsekkel.

Az elnöki hivatal sajtóközleménye szerint Parolin bíboros itt átadta Ferenc pápa jókívánságait, majd az elnök és a bíboros a békefolyamattal és a 2024-re tervezett választásokkal kapcsolatos különböző kérdésekről tárgyalt. Parolin bíboros továbbá felszólította Dél-Szudán lakosságát, hogy „vállalják fel a béke és a kiengesztelődés lelkületét annak érdekében, hogy harmonikus társadalmat építsenek az országban”.

Pietro Parolin bíboros államtitkár hétfőn a jubai Szent Teréz-székesegyház plébániáján egy faültetési ceremónián is részt vett, a dél-szudániak a faültetéssel azon vágyukat fejezték ki, hogy a békét keresik szülőföldjükön. Az ünnepségen Parolin bíboros rövid beszédében megköszönte a helyi plébániaközösségnek a melegszívű vendéglátást harmadik dél-szudáni látogatása során. (2022 júliusában utazott először az országba, miután Ferenc pápának egészségi állapota miatt el kellett halasztania apostoli útját. Később a bíboros Ferenc pápa oldalán tért vissza Dél-Szudánba, amikor 2023. február 3. és 5. között apostoli látogatást tett az afrikai országban.)

Parolin bíboros arra hívta a dél-szudániakat, hogy „a békére és a kiengesztelődésre törekedjenek ebben a gyönyörű országban”. Ferenc pápa nevében köszöntötte Ameyu érseket és a Szent Teréz-székesegyház plébániájának minden hívét. Arra buzdította a fiatalokat, hogy vállalják identitásukat mint Dél-Szudán jövője. A helyi médiának adott interjújában a bíboros elmondta, hogy a faültetési ceremónia szimbolikus felhívás volt az emberek számára, hogy törődjenek a teremtett világgal, ugyanis arra kaptak meghívást – kiváltképpen a fiatalok –, hogy gondoskodjanak közös otthonunkról, hiszen ők jelentik „ennek az országnak és az emberiségnek a jövőjét, a világ jövőjét, és határozottan kötelezzék el magukat e közös otthon megőrzése mellett”.

Dél-szudáni látogatását megelőzően a vatikáni államtitkár augusztus 11-től háromnapos látogatást tett Angolában. Itt intenzív programja keretében ő vezette a Pakisztánba apostoli nunciussá kinevezett Germano Penemote püspökké szentelési szertartását az ondjivai egyházmegyében, valamint találkozott João Lourenço angolai elnökkel is.

Átadta Ferenc pápa üdvözletét és jókívánságait az angolai népnek és az államfőnek, akivel tárgyalt a helyi egyház és az angolai állam kapcsolatairól, valamint a nemzetközi politikai helyzetről is, különös figyelemmel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Nigerben és Ukrajnában zajló eseményekre. A találkozón szó esett arról is, hogy az Angolai Köztársaság és a Szentszék közötti keretmegállapodás értelmében az aláírók elkötelezték magukat, hogy együttműködnek mindenki lelki és anyagi jóléte érdekében, tiszteletben tartva a személy méltóságát és jogait. Parolin bíboros elégedettségét fejezte ki az egyezmény eddigi végrehajtásával kapcsolatban. Teté António angolai külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy az angolai állam jó kapcsolatot ápol a Vatikánnal, ahogyan Pietro Parolin bíboros érkezése is a két állam közötti jó kapcsolat jele.

