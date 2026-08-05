Parolin bíboros Guatemalában: Ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt!

„Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét” – mondta Pietro Parolin bíboros a szentmise homíliájában.

XIV. Leó pápa szívélyes üdvözlete

Parolin bíboros, miután vasárnap reggel meglátogatta a Szeretet Misszionáriusai idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, melyen különböző egyházi, diplomáciai és közéleti vezetők vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő.

Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek: „A homília kezdetén mindenekelőtt szeretném átadni Őszentsége XIV. Leó pápa szívélyes üdvözletét, aki szeretettel gondol Önökre, és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és atyai áldását.”

Csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét

Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni Gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten tudja kielégíteni az ember legmélyebb szükségleteit. „És nemcsak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is.”

„Ti adjatok nekik enni!” – idézte a vasárnapi evangéliumot, megállapítva, hogy „ebben az emberi valóságban találja meg az Egyház igazi hivatását: elvinni az ige kenyerét és az Eucharisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenhova. Ez szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izajás próféta szavait ismételve: „Ti szomjazók mind, jöjjetek a vizekhez, és akiknek nincs pénzetek, jöjjetek, vegyetek gabonát, és egyetek!” Krisztus kérése – „Ti adjatok nekik enni” – azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt.

A keveset, amivel rendelkezünk, tegyük Jézus kezébe!

„A világ szükségletei láttán, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés – amelyek gyakran a korrupció következményei – azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az öt kenyér és a két hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanez történik az életünkben is: amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagylelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára” – tanította Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Arzobispado de Guatemala Facebook-oldala

Magyar Kurír