Parolin bíboros a svájci békekonferencián: A párbeszéd az egyetlen eszköz a valódi béke elérésére

Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette a szentszéki küldöttséget, amelynek tagja volt Martin Krebs érsek, svájci apostoli nuncius és Paul Butnaru prelátus, a vatikáni államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős szekciójának tisztviselője. A Szentszék küldöttsége megfigyelőként volt jelen a találkozón, elfogadva a Svájci Államszövetség elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös meghívását. A Szentszék megerősítette szándékát, hogy minden lehetséges módon segíti a diplomáciai és a humanitárius erőfeszítéseket, de megfigyelői státuszának megfelelően nem írta alá a csúcstalálkozó záróközleményét.

Parolin bíboros beszédében üdvözölte a kezdeményezést, amelyet „gondosan előkészített Ukrajna, amely bár hatalmas erőfeszítéseket tesz az agresszióval szembeni védekezés érdekében, diplomáciai fronton is folyamatosan dolgozik egy igazságos és tartós béke megteremtésén”. A bíboros államtitkár kifejezte meggyőződését: döntő fontosságú, hogy továbbra is keressük a konfliktus „jó szándékkal, bizalommal és kreativitással” történő lezárásának módjait.

Parolin bíboros emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa mindig ezt az üzenetet közvetíti, hogy

az egyetlen eszköz, amellyel a valódi, stabil és igazságos béke elérhető, a párbeszéd az összes érintett fél között”.

A bíboros megjegyezte, hogy „természetének megfelelően a Szentszék megfigyelőként vesz részt a konferencián, különös figyelmet fordítva a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a humanitárius kérdésekre”. A nemzetközi jog tiszteletben tartását illetően rámutatott: „érvényben van az az alapelv, hogy az egyes országok szuverenitását és területük integritását tiszteletben kell tartani”.

A bíboros közvetítette a Szentszék aggodalmát a háború tragikus humanitárius következményei miatt. Elmondta,

a Szentszék „különösen elkötelezett, hogy elősegítse a gyermekek hazaszállítását, és hogy ösztönözze a foglyok, főleg a súlyosan megsebesült katonák és civilek szabadon bocsátását”.

Kiemelte annak fontosságát, hogy újra egyesítsék a kiskorúakat családtagjaikkal vagy törvényes gyámjaikkal, és hogy elfogadhatatlan a helyzetük bármilyen kihasználása. Ezért Parolin bíboros minden rendelkezésre álló útvonal megerősítését kérte ennek a folyamatnak az elősegítésére.

Kifejtette, hogy a Szentszék megfigyelőként részt vesz az ukrán gyermekek Oroszországból történő hazatelepítését célzó nemzetközi csoport munkájában, és közvetlen kapcsolatot tart fenn mind az ukrán, mind az orosz hatóságokkal azzal a céllal, hogy fokozza „a Matteo Zuppi bíboros kijevi és moszkvai látogatását követően létrehozott ad hoc mechanizmus hatékonyságát a konkrét esetek megoldása érdekében”.

A vatikáni államtitkár a civil és katonai foglyok helyzetére is felhívta a figyelmet. Aggodalmának adott hangot a genfi egyezmények be nem tartásáról szóló jelentések miatt. Külön is szólt a negyedik egyezményről, amely a legközvetlenebbül érinti a civileket, és arról, hogy nehézségekbe ütköztek, hogy létrehozzanak a Nemzetközi Vöröskereszttel egy orvosi vegyes bizottságot annak érdekében, hogy felmérjék a sürgős orvosi ellátásra szoruló hadifoglyok helyzetét.

A bíboros megerősítette a Szentszék elkötelezettségét az ukrán és orosz hatóságokkal való rendszeres kommunikáció fenntartása mellett. Továbbra is készen áll a Szentszék arra, hogy segítse a közvetítői kezdeményezések megvalósítását, amelyek minden fél számára elfogadhatóak, és az érintettek javát szolgálják. Ugyanakkor a Szentszék ösztönzi is a nemzetközi közösség tagjait, hogy „kutassák fel a segítségnyújtás és a közvetítés megkönnyítésének módjait, legyen az humanitárius vagy politikai jellegű”.

Parolin bíboros végül elmondta:

Ferenc pápa nevében szeretném újra kifejezni személyes közelségét a meggyötört ukrán néphez, és megingathatatlan elkötelezettségét a béke mellett”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír