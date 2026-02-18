Parolin bíboros: A Szentszék nem vesz részt az amerikai Béketanácsban

A találkozón Sergio Mattarella, az Olasz Köztársaság elnöke is jelen volt.

Fontos, hogy választ adjunk

A sajtó képviselőinek kérdéseire a Béketanácsban való részvétellel kapcsolatban Parolin bíboros rámutatott, hogy „vannak olyan pontok, amelyek kissé zavarba ejtőek. Van néhány kritikus pont, amelyre magyarázatot kell találni.” A fontos az – tette hozzá a bíboros –, hogy megpróbálunk választ adni. Ugyanakkor a Vatikán szerint néhány kritikus kérdés megválaszolása elengedhetetlen.

Az egyik aggodalomra okot adó kérdés – magyarázta a vatikáni államtitkár – az, hogy nemzetközi szinten elsősorban az ENSZ-nek kellene kezelnie ezeket a válsághelyzeteket (például a gázai helyzetét, melyre a Béketanács szerveződött – a szerk.). Ez az egyik pont, amelyhez ragaszkodunk.”

Pesszimizmus Ukrajna kapcsán

A vatikáni államtitkár aggodalmát fejezte ki az ukrajnai háború kapcsán is, néhány nappal a konfliktus kitörésének negyedik évfordulója előtt. Egy újabb évforduló, ami súlyos bombázásokkal telik, támadva Kijev és más városok energia-infrastruktúráját.

Ukrajna kapcsán – a bíboros szerint – „jelentős pesszimizmus uralkodik. Úgy tűnik, hogy egyik oldalon sem történt valódi előrelépés a béke felé, és

tragikus, hogy négy év után még mindig itt tartunk...

Remélhetőleg ezek a párbeszédek (a nyilatkozat idején kezdődött el Genfben amerikai közreműködéssel az orosz–ukrán béketárgyalást előkészítő megbeszélés – a szerk.) némi előrelépést hoznak, de úgy tűnik, hogy nincs sok remény és elvárás.”

Köszönet Olaszországnak az Egyház számára fontos kérdések iránti figyelemért

Parolin bíboros a római kormánnyal való jó kapcsolatokról is beszélt. Kiemelte, hogy a kétoldalú találkozón „elsősorban háláját fejezte ki” a Szentszék részéről azért a figyelemért, amelyet a kormány számos, az Egyház számára fontos kérdésnek szentelt.

A bíboros a következő témákat említette: „Társadalmi jellegű kérdések, például a családra vonatkozó intézkedések és rendelkezések; az oktatás kérdése; a fogyatékkal élők kérdése, a börtönök kérdése. Ezek olyan témák, amelyekkel az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) munkacsoportjai közvetlenül foglalkoznak, és amelyek terén előrelépés történt.”

Február 19-én, csütörtökön Washingtonban tartja alakuló ülését a Donald Trump amerikai elnök által alapított Béketanács. A Béketanács célja az alapító szöveg szerint, hogy „helyreállítsa a hiteles vezetést és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben”. A tanácsot maga az amerikai elnök vezeti, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz benne. Tagjai között van az Amerikai Egyesült Államok mellett 24 ország, közöttük Magyarország, Bulgária, Örményország, Törökország és Belarusz. A tagságot nem fogadta el többek között az Egyesült Királyság, Ausztria és Olaszország sem. Forrás: Infostart

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Lambert Attila (Pietro Parolin bíboros megáldja a megújult esztergomi bazilikát)

Kuzmányi István/Magyar Kurír