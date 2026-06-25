Partiumi biciklis zarándoklat Szent Lászlótól Szent Istvánhoz

Blaga Antoniu lelkivezető elmondta: e kezdeményezés révén ők az első kerékpáros zarándokok, akik a megújult szentjobbi plébániatemplomhoz és zarándokközponthoz látogattak.

Zarándokútjuk egyben kapcsolódik XIV. Leó pápa júniusi imaszándékához is, amely a békéért, valamint a szentekkel való lelki kapcsolat elmélyítéséért szól.

A Bihar megyei Szentjobbon több mint négyszáz éven át őrizték Szent István király ereklyéjét, a Szent Jobbot. Az ereklyére Szent László király 1084. május 30-án talált rá, majd annak méltó őrzésére megalapította a szentjobbi apátságot.

Az egyik résztvevő, Dobos Henrietta gondolatai az útról: „Béke. Találkozás. Párbeszéd – mondta Leó pápa. Én még hozzátenném azt is, hogy csend, megpróbáltatás, biztatás, remény, kitartás, öröm.

Nagy lendülettel indultunk útnak Szentjobbra, nem számolva a rengeteg emelkedővel, melyek hamar elbizonytalanítottak bennünket. De (...) minden nagy sóhaj mellett ott volt az Isten is. A megállóink során nem csak megpihentünk, Istenben pihentünk meg. A könyörgések, az imák, az elmélkedések mintha szempillantás alatt törölték volna a megtett kilométerek fáradalmait. Számomra ez a zarándoklat egy mondatba foglalva: 80 kilométer, 80 ima volt. Minden dicsőség az Istené!”

További tanúságtételek ITT olvashatók.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Romkat

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír