Pázmányos diplomaátadó a Szent István-bazilikában

Megtisztelő lehetőség és felemelő élmény volt a Pázmány BTK számára, hogy a keresztféléves diplomaátadó ünnepséget a magyar katolikus élet központjában, a Szent István-bazilikában tarthatta. Szombaton délelőtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának (PPKE BTK) 108 alap- és mesterképzést végzett hallgatója foglalta el az első padsorokat a bazilikában. A hálaadással és a békéért szóló imádsággal egybekötött ünnepségen címzetes egyetemi kinevezéseket is átadott az intézmény vezetése. A diplomaátadón a kétszáz hozzátartozó mellett részt vett Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár, Hegyi László egyházi felsőoktatási és szakképzési intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, valamint Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára is.

A PPKE rektora, Kuminetz Géza a diplomásokat köszöntve elsőként a hála érzéséről beszélt. „Megszolgálhatatlan az, amit [az egyetemi évek alatt] kaptunk, ám mégis valamiképp meg kell hálálnunk, értékessé tett-lett lényünket nemes egyéni és nemzeti céljaink szolgálatába kell állítanunk.” Mint kifejtette, az értelmiségi ember közvetítői küldetése négyféle elhivatottságban gyökerezik: van benne valami a misztikusból, a prófétából, a papból és az írástudóból is. Szavai szerint azért fontos ez a fajta közvetítői küldetés, mert egy társadalom életének minőségét főként a vallási és világi vezetőinek és értelmiségének minősége adja. „Ha nincsenek igazi misztikusok, akiknek óriási vallási élménye felrázza embertársaikat, a vallásosság és a kultúra ellaposodik.

Ha nem égnek köztünk a prófétai szavak, a vallásosság és a civilizáció külsőségek megtartásává, szórakoztatóiparrá fajul.

Ha a papság nem az emberek vallási tevékenységét mozdítja elő, ha a tudomány szentélyének lángját nem az igazság szeretetével szítják, akkor bizony az ember méltósága lesz torzóvá. Ha pedig az írástudók az eredeti misztikus élmény virágpompáját száraz virággá változtatják, a vallás és a tudomány elveszíti vonzó, mozgó, életet kibontakoztató erejét” – fogalmazott az egyetemi vezető.

A rektor a béke fontosságára is felhívta a figyelmet. Mint mondta, kitartóan kell keresni a békéhez vezető utat. „Még egy igazságtalannak tekinthető béke is elviselhetőbb körülményeket biztosít, mint egy igazságosnak mondott háború.” Úgy folytatta: az emberiség mintha képtelen lenne tanulni e tekintetben. „Valahogy mindig sikerült rávenni az embereket arra, hogy manipuláció, gyűlöletkeltés révén elpusztítandó ellenséget lássanak mindazokban a csoportokban, akik nem az ő csoportjuknak a tagjai.”

Ez ellen egyetlen ellenszer létezik: egy erkölcsi kódex megalkotása, amelyre Szent-Györgyi Albert hívta fel a figyelmet.

Ám ez a kódex kétezer éve létezik már, mégpedig a Krisztus által deklarált isten- és emberszeretet, az általa megerősített tízparancsolat.

Ennek a kódexnek a kötelező mivoltára kell embertársainkat megtanítani, és akkor egy jobb világ virrad ránk – zárta beszédét Kuminetz Géza.

Hankó Balázs államtitkár az értékközpontúságnak a tudományban való középpontba helyezéséről, ennek fontosságáról beszélt. Mint mondta, a felsőoktatás most zajló modellváltása többek között ezt a célt is szolgálja. Hozzátette: 2030-ra a kormány el szeretné érni, hogy a világ legjobb száz egyeteme között legyen legalább egy magyar, illetve az Európai Unió első száz egyetemébe is bekerülhessen egy hazai felsőoktatási intézmény, valamint az innováció élvonalába tartozzanak a magyar egyetemek. Kiemelte, ma az országban 30 ezer hallgató tanul egyházi fenntartású felsőoktatási intézményekben, közülük minden 4. pázmányos diák.

Birher Nándor, a BTK dékánja beszédében kiemelte, hogy milyen kivételes lehetőség a diplomát szerzők számára a bazilikában átvenni a képesítést igazoló oklevelet. „A bazilika a hazai kereszténység központja, ahol az országalapító Szent István jobbját is őrzik. Ezen a helyen a most végzett bölcsészeink és társadalomtudósaink közvetlenül kapcsolódnak bele hazánk szép, nehéz és áldott történelmébe.” A dékán is kitért a hála, a köszönet fontosságára: „Legyenek nagyon hálásak azoknak, akik idáig segítették önöket. A szüleiknek, nagyszüleiknek, a mestereiknek és tanáraiknak. Mindig legyenek ők ott az Önök lelkében.”

A beszédek után következett a címzetes egyetemi kinevezések hivatalos és ünnepélyes átadása. Címzetes egyetemi tanári címében részesült Barna János anatómia professzor, a Pszichológia Intézet oktatója. Címzetes egyetemi docens címben részesült a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet három oktatója, Gáspár Ágnes protokollszakértő, Schanda Tamás politológus és Szilágyi Zsolt Kelet-Ázsia-kutató. Az ünnepségen Homor Lajos a PPKE legmagasabb rangú elismerését, a Pázmány Emlékérmet vehette át szeretettel és önzetlenséggel végzett oktatói munkájáért. Az ő nevéhez fűződik az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskola integrálása a Pázmány Péter Katolikus Egyetembe.

A ceremónia után a friss diplomásokról a bazilika főlépcsőjén készült közös fénykép.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír