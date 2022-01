Pázmányos öregdiákok gyűjtöttek adományt szilágysági rászoruló gyerekeknek

2,4 tonna édesség, mesekönyv, társasjáték, fertőtlenítő és tartós élelmiszer gyűlt össze decemberben a volt pázmányos hallgatók kezdeményezésére, budapesti iskolák és egyházközségek, valamint a Rákóczi Szövetség és a Szent László Társulat támogatásával. A csomagokat mint az összetartozás kézzelfogható jeleit január második hétvégéjén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szállította Erdélybe, a Szilágyságba.

A két furgonnyi ajándékot Gálospetriben és Székelyhídon a napközi és gyermekotthonba, Szilágybagoson, Hadadon és Lelén a helyi óvodákba és iskolákba járó gyerekek kapták meg, illetve élelmiszercsomagot vehettek át a hadadnádasdi rászoruló nagycsaládok is. A környék oktatási központjába, a szilágybagosi általános iskolába érkeztek a hozzá tartozó tagintézmények közösségei is, így részesültek az adományokból a kémeri, kárásztelki, somlyóújlaki, ippi, zoványi, börgezdi és borzási gyerekek is.

A pázmányos öregdiákok gyűjtéséből január folyamán hasonló szállítmány indul majd felvidéki iskolákba is.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



