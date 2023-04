Pázmányosok nyerték a látássegítő eszközöket fejlesztők Forma–1-es versenyét

Az ETH Zürich az egyik legrangosabb felsőoktatási intézmény a világon a kémia, a fizika, a villamosmérnöki, valamint a gépészmérnöki tudományok és a számítástechnika területén. A svájci egyetem Cybathlon projektje pedig a fogyatékkal élő embereket segítő és életminőségüket javító eszközök „Forma–1-es” versenye, amelyen technológiai fejlesztőkből és egy fogyatékkal élő személyből álló csapatok indulnak, és különböző hétköznapi feladatok megoldásán keresztül mutatják be a fogyatékkal élőkkel együtt fejlesztett, mindennapi használatra alkalmas segédtechnológiákat.

2013-as meghirdetése óta több mint harminc országból több mint száz csapat vett részt a versenyeken, amelyeket újabb és újabb formákban és egyre több területen rendeznek meg. Idén az egyik újonnan bevezetett kategória az intelligens látássegítő technológiákkal való navigáció.

A verseny két, a mindennapi életben előforduló feladat megoldásából állt. Először a térbeli tájékozódást tesztelő akadálypályán kellett a pilótának úgy áthaladnia, hogy közben nem ér az akadályként kitett tárgyakhoz. A második feladat egy asztal megterítése volt, ahova úgy kellett elhelyezni egy tányér levest az előre kitett evőeszközök közé, hogy nem érinti meg azokat, és a levesből egy csepp sem megy ki a tányérból.

Ebben az új kategóriában a Pázmány ITK Bionikus Látásközpontjának „EyeRider" csapata is versenybe szállt LetSee mobilalkalmazásuk továbbfejlesztett változatával.

Az új funkció a kameraképen látható tárgyak nevét és pozícióját mondja be, amelynek a motorja egy mélyhálón alapszik. Az EyeRider csapat vak pilótája, Sulyok Péter a felkészülés alatt folyamatosan részt vett az alkalmazás tesztelésében, valamint a felhasználói felület és interakciók kialakításában. Péter kiemelkedő helyzetérzékelési képessége és intelligenciája kulcsfontosságú volt a sikerhez. A csapatot Karacs Kristóf laborvezető és Iván Kristóf, az ITK Cybathlon-felelőse vezették. Az algoritmusfejlesztés oroszlánrészét Gelencsér-Horváth Anna doktorjelölt végezte, aki a projekthez idén februárban csatlakozott hallgatók (Subham Shome, Yu Hyeon, Madaras Ákos, Vastag Botond Zsolt) munkáját is koordinálta. Karacs Viktor projektkoordinátor felelt a gyakorlópálya kialakításáért és a pilóta felkészítéséért. A mobilprogramozásban jelentős támogatást nyújtott Quintz Gábor, aki éveken keresztül a LetSee fő fejlesztője volt. A munkát a PPKE és az ELTE Informatikai Kara is támogatta, és komoly segítséget jelentett benne Lőrincz András és Varga Viktor hozzájárulása révén az ELTE IK Mesterséges Intelligencia Tanszék NIPG kutatócsoporttal folytatott szakmai együttműködés.

A csapatok kétszer futhattak neki a feladatok teljesítésének: Péter, az EyeRider pilótája a második körben hibátlanul teljesítette a pályát, és ezzel megnyerte a versenyt.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

Magyar Kurír